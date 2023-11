Zakelijke rijders roepen op tot herinvoering lage bijtelling op EV’s

Een nieuw kabinet zou onmiddellijk actie moeten ondernemen door de bijtellingstarieven voor elektrische voertuigen te herzien en terug te brengen naar het niveau van 2018. Dat vindt de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR).

De maatregel zal volgens de zakelijke rijders niet alleen de verkoop van elektrische voertuigen stimuleren, maar ook bijdragen aan het behoud van Nederlands leidende positie in de transitie naar duurzame mobiliteit en het behalen van de gestelde CO2-doelstellingen.



VZR benadrukt dat de huidige situatie onwenselijk is om de volgende redenen:

Stagnerende verkoop van elektrische voertuigen

De verkoop van elektrische voertuigen in Nederland vertoont een zorgwekkende stagnatie. Dit is deels toe te schrijven aan de hoge bijtellingstarieven, waardoor elektrisch rijden minder aantrekkelijk is geworden.



Verlies van koploperspositie

Nederland heeft lang geprofiteerd van haar positie als koploper in de elektrische mobiliteitsrevolutie. Het behouden van deze positie is cruciaal voor onze economie en het aantrekken van investeringen in duurzame mobiliteit.



Niet halen van CO2-doelen

Het verhogen van de bijtelling heeft directe invloed op de CO2-reductiedoelen van Nederland. Om onze verplichtingen onder het Klimaatakkoord na te komen, is een grotere verschuiving naar elektrische voertuigen essentieel.



Toenemende opbrengsten voor de overheid

In 2018 is de bijtelling voor elektrische voertuigen verhoogd, waardoor de overheid aanzienlijke inkomsten heeft gegenereerd. Deze situatie heeft geleid tot een onbalans tussen de overheidsinkomsten en het stimuleren van elektrische mobiliteit.



Voorzitter Jan van Delft: “De afgelopen jaren heeft Nederland zich met trots gepositioneerd als een voorloper in de overgang naar elektrische mobiliteit. Echter, sinds de verhoging van de bijtelling vanaf 2018, is de groei in de verkoop van elektrische voertuigen aanzienlijk afgenomen. De tijd om te handelen is nu. Het herinvoeren van de lage bijtelling is niet alleen een investering in een duurzame toekomst, maar ook een kans voor Nederland om de economie te stimuleren en het milieu te beschermen.”

