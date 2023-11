KPMG: ‘Elektrische auto straks onaantrekkelijker dan brandstofauto’

Stijgende kosten kunnen ertoe leiden dat elektrische auto’s onaantrekkelijker worden dan een brandstofauto’s, concludeert KPMG. De hoge aanschafprijs, stijgende energieprijzen en een mogelijk hogere wegenbelasting dreigen elektrische auto’s uit de markt te prijzen.

Hoewel elektrische auto’s in aanschaf doorgaans flink duurder zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor, zijn de gebruikskosten nu vaak nog lager. Dit komt door de huidige korting op de wegenbelasting, de lagere onderhoudskosten en de lagere kosten voor het opladen. Maar terwijl de overheid de financiële voordelen van elektrische auto’s afbouwt, daalt de aanschafprijs nauwelijks. Hierdoor dreigt het goedkoper te worden om een brandstofauto te rijden.

Aanschafprijs belangrijk

KPMG constateert dat de Nederlandse consument steeds kritischer naar de aanschafprijs van auto’s kijkt. Stijn de Groen, Head of Automotive and Mobility bij KPMG, zegt hierover: ‘66% van de Nederlandse consumenten ziet de prijs als belangrijkste drempel voor de aanschaf van een elektrisch voortuig. Dat cijfer is gestegen in vergelijking met 2021, toen was het nog 54%. Ook de onzekerheid over de restwaarde van een EV speelt hierin een belangrijke rol. De stijgende kosten kunnen ertoe leiden dat elektrisch rijden onaantrekkelijker wordt voor de consument.’

K osten na aanschaf

Toch is de elektrische auto op bepaalde punten nog in het voordeel ten opzichte van de benzine- en dieselauto. In het afgelopen jaar zijn zowel de brandstof- als elektriciteitsprijzen sterk gestegen. Die prijsstijging heeft echter minder effect op elektrische voertuigen, omdat energiekosten een kleiner deel vormen van totale gebruikskosten. Bij een elektrische Volkswagen ID.3 vormt elektriciteit 11% van gebruikskosten. Bij een vergelijkbare Volkswagen Golf vormt brandstof 22% van diezelfde kosten. Dit betekent dat brandstofauto’s aanzienlijk kwetsbaarder zijn voor stijgende prijzen dan elektrische voertuigen.

Goedkoper elektrisch rijden

Elektrisch rijden staat centraal in de overgang naar duurzamer reizen. Om deze vorm van vervoer echt milieuvriendelijk en kosteneffectief te houden, doet KPMG diverse aanbevelingen. Zo zou het makkelijker moeten worden om zelf opgewekte energie met zonnepanelen te gebruiken om je elektrische auto op te laden. Bovendien kan men er zelf ook voor kiezen om de auto vaker op te laden tijdens ‘dalperiodes’ met lagere tarieven of te kiezen voor goedkoper laadstations. Misschien wel de belangrijkste stap zal vanuit Den Haag moeten komen ook elektrisch rijden aantrekkelijk te houden, door de geplande motorrijtuigenbelasting aan te passen.

Gewichtskorting

Volgens Stijn de Groen is er nog een andere mogelijkheid: ‘Op dit moment wordt wegenbelasting berekend over het gewicht van de auto. Omdat de accu in een elektrische auto tussen de 300-600 kg aan extra gewicht met zich meebrengt, worden EV’s zwaarder belast. Hierdoor worden elektrische rijders extra geraakt. Een nieuwe berekening voor de wegenbelasting, waarin bijvoorbeeld een gewichtskorting voor EV’s wordt meegenomen, kan hiervoor een oplossing zijn. Al helemaal als zo’n maatregel voor een langere termijn wordt ingevoerd, zal dit bijdragen aan het vertrouwen in de elektrische auto onder consumenten en bedrijven. Dit levert vervolgens een positieve bijdrage aan de adoptie van (met name tweedehands) elektrische auto’s. En dat is precies wat we willen: mensen blijven stimuleren om elektrisch te rijden.’