Koper Belgische Blokker-vestigingen moet anderhalf miljoen betalen

Dirk Bron, de man die drie jaar terug de Belgische Blokker-vestigingen overnam, moet aan verkoper Mirage nog ruim anderhalf miljoen betalen omdat hij de gemaakte afspraken niet is nagekomen. Dat oordeelt de rechter. De winkels gingen binnen een jaar na de overname al failliet.

Mirage, eigenaar van de Blokker-formule, deed in 2020 de winkels in België en Luxemburg van de hand. Bron zag voor de overname de jaarrekening 2018 van de Belgische tak in en die liet aanzienlijke verliezen zien. Uit voorlopige cijfers blek dat voor 2019 en 2020 niet veel betere resultaten te verwachten waren. Maar de koop ging door – zonder due diligence – voor een prijs van 1 euro; Mirage zou daarnaast in twee etappes nog een betaling van 10 miljoen euro doen. In de overeenkomst staat onder meer dat de inkoopwaarde van de voorraden 17,5 miljoen euro bedroeg.

Discussie en beslag

De eerste ‘bruidsschat’ van 5 miljoen wordt vlak na de overname in februari 2020 overgemaakt; die maand stelt de koper vast dat de voorraad feitelijk zo’n twee miljoen minder waard is. Maar daarmee ziet hij de ‘mark-up’ van 13 procent over het hoofd, reageert Mirage. Een maand later gaat Bron via e-mail akkoord met die uitleg van de verkoper. Ondertussen is er door twee Duitse bedrijven derdenbeslag gelegd bij Mirage omdat ze nog anderhalf miljoen tegoed hebben van de Belgische Blokker-keten, die onder de naam Mega World is verdergegaan. Dat maakt dat de betaling van de tweede 5 miljoen euro niet doorgaat: de voorwaarde was namelijk dat de resterende betaling volledig en exclusief zou worden aangewend voor de financiering van de bedrijfsvoering van de groep en dat is niet gebeurd. Bovendien is het attest van de accountant onvoldoende onderbouwd, aldus Mirage.

Maar Bron laat op zijn beurt beslag leggen op de rekeningen van Mirage. Dat houdt echter geen stand voor de rechter. Eind december wordt Mega World failliet verklaard.

Geen bewijs

Bron vindt dat hij door Mirage is misleid bij de overname en eist voor de rechter zo’n 11,5 miljoen euro. Zo zou de voorraadstand verkeerd zijn opgegeven en stond er nog een belastingrekening en een nota van een bedrijfsadviseur open. Maar de rechter ziet geen bewijs voor opzettelijke misleiding door de overnamedatum te vervroegen om daarmee de aanstaande belastingfactuur te ontlopen. Bij de beoordeling van de voorraadwaardering komt een waardering door KPMG in het voorjaar van 2020 naar voren. KPMG vroeg zich onder meer af of de voorraad per einde boekjaar niet was overgewaardeerd. Mirage pareert dat door te stellen dat die mening was ingegeven door een uitverkoop die Mega World in het voorjaar van 2020 heeft gehouden. Dat is dus na de overname. Omdat Bron verder geen toelichting heeft gegeven, neemt de rechter genoegen met die opmerking: deze claim wordt dus afgewezen. De kosten van de bedrijfsadviseur moeten verder niet als schuld, maar als reguliere bedrijfskosten worden gezien, oordeelt de rechtbank.

Bron krijgt dus geen miljoenen; hij moet zelf betalen omdat hij heeft nagelaten een concerngarantie te stellen en draait daarom onder meer op voor de bedragen waarvoor de Duitse ondernemingen beslag hebben laten leggen. In totaal moet Bron ruim anderhalf miljoen euro overmaken.

Het FD berichtte al eerder over Bron, die onder meer bij de verhuurders van de Blokker-panden een huurvrije periode van zes maanden zou hebben willen bedingen en daarnaast wordt verdacht van oplichting, verduistering en belastingfraude. De ondernemer wist verder een modewinkel te gronde te richten met exorbitante privé-uitgaven, zo achtte de rechter in een andere zaak bewezen.