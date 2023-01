EY zat in 2016 op spoor Wirecard-fraude

EY ontdekte in 2016 op een haar na de beruchte boekhoudfraude bij het Duitse betaalbedrijf Wirecard, zo blijkt uit onderzoek in het kader van de rechtszaak rondom het omgevallen bedrijf. Na aanvullende vragen wist de hoofdboekhouder de zaak nog recht te praten.

In 2016 liet de directeur van het aan Wirecard gelieerde bedrijf Citadelle Corporate Services in Singapore aan de accountant weten dat er helemaal geen 150 miljoen euro stond op de Aziatische rekeningen die hij voor Wirecard beheerde. Dat bedrag zou verdiend zijn met uitbestede activiteiten en was in juni 2020 – tenminste op papier – aangegroeid tot 1,9 miljard euro. Later bleek echter dat het bedrag volkomen fictief was en werd Wirecard failliet verklaard. Tegen diverse betrokkenen lopen inmiddels rechtszaken vanwege de fraude. De opmerking van de Citadelle-directeur was niet afgestemd met de rest van het bedrijf, schrijft de Financial Times, die documenten heeft ingezien. Wel bedachten de managers bij Wirecard in allerijl een verklaring voor de opmerking – de directeur zelf kwam tegenover EY vervolgens terug op zijn eerdere uitspraak.

EY vroeg wel naar het spookgeld

EY controleerde een kleine tien jaar de boeken van de betaaldienstverlener en kreeg eerder kritiek omdat het geen gegevens had opgevraagd bij de Singaporese bank OCBC, waar de bewuste rekeningen zouden zijn aangehouden. Het verweer van de Big Four-organisatie is dat dat in verband met bankgeheim niet mogelijk was. Wel vroeg EY in 2016 bij Citadelle naar de saldi van de rekeningen. Op die vraag liet de directeur weten dat ‘er op 31 december 2015 geen geld van Wirecard AG of een van zijn dochterondernemingen op onze rekeningen stond’.

‘Directe contanten’

EY vroeg wel om opheldering en dat deed alarmbellen afgaan bij Wirecard. Hoofd boekhouding Stephan von Erffa moest volgens een getuige het probleem oplossen. Dat deed hij door op te merken dat de directeur alleen had gesproken over ‘directe contanten’ in plaats van ‘toevertrouwde contanten’. Wirecard-medewerkers zelf konden tegenover de openbaar aanklagers echter niet uitleggen

wat precies direct contant geld’ is. Na de actie van Von Erffa berichtte Citadelle aan EY dat de 150 miljoen euro wel degelijk op geblokkeerde rekeningen zou staan.

De directeur van Citadelle verschijnt volgende week voor de rechters in de omvangrijke fraudezaak.