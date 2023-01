Vacaturesite: assistent-accountant is de beste baan van Nederland

Wie een nieuwe baan zoekt, kan het beste als assistent-accountant gaan werken. Dat concludeert vacaturesite Indeed, die een top 10 van beste banen heeft opgesteld. De vraag naar assistent-accountants is het grootste, terwijl het jaarsalaris achterblijft bij andere functies die zeer gewild zijn.

In bredere zin bieden de financiële sector en de ICT de beste banen, stelt Indeed, die functies rangschikte op basis van drie factoren: de groei van het aandeel vacatures in de laatste vier jaar, een salarisminimum boven het mediane salaris van 38.400 euro per jaar en een aandeel van minimaal 10 procent van de vacatures dat refereert aan ‘werken op afstand’. De financiële sector scoort hoog met de assistent-accountant op nummer 1, businessanalisten op plek 2 en financieel controllers op plaats 4. ‘Voor functies als assistent accountants worden 29 procent vaker vacatures uitgegeven. Vacatures om financieel controllers te werven verschijnen ten opzichte van 2020 35 procent vaker’, aldus Indeed. ‘Bedrijven willen uiteraard altijd financieel grip hebben, de juiste investeringen doen en de beste koers bepalen, maar in onstuimige tijden is dat nog belangrijker’, licht managing director Stan Snijders van Indeed Benelux toe.

ICT: minder vacatures, hoger salaris

De ICT domineert de onderste helft van de top 10 van banen. ‘Steeds meer bedrijven opereren in toenemende mate online en gegevensopslag en cybersecurity worden steeds vaker topprioriteit. Aannemelijk is dus dat de vraag naar mensen met technische skills niet zal stoppen’, zegt Snijders. ‘De verwachting is dat er ook de komende jaren steeds meer specialistische kennis op dat gebied nodig is.’ Het aantal vacatures is echter nog een stuk kleiner dan bij de top 3; het salaris ligt wel een stuk hoger dan bij de assistent-accountant.

Over het algemeen lijkt Indeed vooral te hebben geselecteerd op de vraag: de assistent-accountant blijkt het meest gewild, terwijl de groei en het aandeel werken op afstand een stuk lager zijn dan bij ICT-functies. Het jaarsalaris is bovendien het laagste van alle banen in de top 10.

De top 10 van Indeed:

Functie Jaarsalaris in euro’s Aandeel vacatures dat werken op afstand meldt Vacatures per miljoen banen Groei sinds 2020 1 Assistent-accountant 40.000 10 procent 2.096 29 procent 2 Businessanalist 57.600 12 procent 1.951 32 procent 3 Product owner 70.000 19 procent 1.839 67 procent 4 Controller 61.250 10 procent 1.525 34 procent 5 Program manager 69.000 13 procent 1.145 28 procent 6 Operations manager 67.500 11 procent 1.005 25 procent 7 Cloud engineer 72.500 25 procent 829 73 procent 8 Data engineer 75.000 28 procent 606 67 procent 9 Back-end developer 60.000 40 procent 540 60 procent 10 Senior software engineer 68.688 34 procent 517 101 procent

Bron: Indeed