Vijf backoffice-tools voor het moderne administratiekantoor

Door de krappe arbeidsmarkt is er een groot tekort aan personeel binnen de financiële dienstverlening. Hoe zet je als administratiekantoor slimme tooling in op de backoffice om de impact van die ruim 3000 openstaande vacatures te verkleinen?

Een efficiënte backoffice voor een toekomstbestendig kantoor

We leven in een digitaliserende wereld die volop in ontwikkeling is. Met AI kan maar liefst 80 tot 90 procent van de herhalende taken op kantoor worden geautomatiseerd én draagt de technologie bij aan het opstellen van nauwkeurige financiële prognoses. De digitale transformatie bevindt zich in een stroomversnelling. Hoewel digitalisering voor de gemiddelde boekhouder wel bekend is, laten we ons nog te vaak verrassen door de snelheid van het ontwikkelproces. Ruim 68 procent van de consumenten regelt zijn of haar financiën op een smartphone, waardoor kantoren zich moeten aanpassen. Daarbij hebben we de mond vol van cybersecurity, maar de veiligheid van onze IT-infrastructuren is nog steeds een ondergeschoven kindje. En dat is zorgelijk. Als boekhouder werk je met gevoelige informatie, dat altijd een uitstekende beveiliging en de volledige aandacht verdient.

Het is van belang dat je meebeweegt met deze trends, want anders heeft jouw administratiekantoor in de toekomst geen bestaansrecht meer. Door te weten wat er speelt in de sector, kan je snel schakelen. En dat vlotte handelen is essentieel op een markt waar sprake is van arbeidskrapte. Zorg ervoor dat je jouw backoffice efficiënt inricht, zodat je voorop blijft lopen en meer rendement behaalt met het huidige team.

Vijf keer slimme tooling

Het doel is helder, maar met een hoge werkdruk op kantoor en het aantal openstaande vacatures, is implementatie nog niet zo eenvoudig. We besparen je kostbare tijd, want we hebben het vooronderzoek al voor je gedaan. Dit zijn vijf tools die het werken op de backoffice efficiënter maken, zodat je tijd wint om te werken aan de toekomst van je kantoor.

1. Beveiligingstool is enorm belangrijk. Je werkt met persoonsgegevens en waardevolle data en die moet je goed beschermen. Ga verstandig met identificatie van je klanten om en bezwijk niet onder de regeldruk, dankzij moderne tooling. Kies een tool, waarmee je altijd voldoet aan de wet- en regelgeving en persoonlijke gegevens in een fractie van een seconde onscherp maakt;

2. Tool voor practicemanagement is ideaal voor het optimaliseren van de processen van jouw kantoor. Door gezamenlijk te werken vanuit één centrale omgeving, behaalt je kantoor de beste resultaten. Gebruik innovatieve functies om de urenregistratie, onderlinge communicatie, het documentbeheer, kwaliteitscontroles en het takenbeheer te stroomlijnen;

3. Scan- en herkenningstool voor facturen bespaart een hoop tijd op de backoffice. Verzend, verwerk en ontvang facturen in een handomdraai, doordat het systeem wéét waar het op moet letten;

4. Een boekhoudtool helpt je om niet alleen je eigen boekhouding, maar ook die van je klanten te centraliseren. Daarbij vermindert het de werkdruk en draagt het bij aan een ontspannen sfeer op de werkvloer;

5. Een tool om de communicatie met de klant te vereenvoudigen. Door al het verkeer tussen jouw team en de klant vast te leggen in een gecentraliseerd systeem, voldoe je niet alleen aan de wetgeving, maar zorg je ook voor rust. Jij kan altijd alles terugvinden en je klant ziet dat het werk goed en tijdig gebeurt. Denk aan het delen van vertrouwelijke documenten, zoals de belastingaangiftes, de jaarrekening, opdrachtbevestigingen, contracten en adviesrapporten.

Download direct

Kortom, een efficiënte backoffice voor administratiekantoren wordt niet vanzelf geboren, maar is wel eenvoudig te realiseren. Door op de hoogte te zijn van de trends in de sector, zorg je ervoor dat jouw kantoor wendbaar blijft en niet voor ongewenste verrassingen komt te staan. Ben jij er klaar voor om je backoffice efficiënter in te richten en je kantoor toekomstbestendig te maken, zonder extra personeel? Download dan het e-book: De backoffice-gids: Meer rendement met het huidige team via onderstaande afbeelding en ontdek hoe je stap-voor-stap je backoffice op orde brengt.