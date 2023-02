Bijna zes op tien vacatures moeilijk te vervullen

Werkgevers konden vorig jaar 58 procent van de ontstane vacatures moeilijk vervullen, concludeert het UWV uit onderzoek onder ruim 4.500 werkgevers. Niet omdat de kandidaten niet voldoen, maar omdat er te weinig reacties binnenkomen.

Volgens arbeidsmarktadviseur Erica Maurits heeft de krapte op de arbeidsmarkt een hoogtepunt bereikt. ‘In het tweede kwartaal was de krapte zelfs zo groot dat er veel meer vacatures waren dan werkzoekenden en dat er in alle beroepsgroepen sprake was van een krappe arbeidsmarkt.’ Volgens 84 procent van de werkgevers zijn vacatures moeilijk vervulbaar omdat er te weinig sollicitanten reageren. Veel minder vaak geven ze aan dat vacatures moeilijk vervulbaar zijn omdat sollicitanten niet over de juiste vaardigheden beschikken (45 procent) of niet over voldoende vakkennis (35 procent).

Zelf opleiden

Oplossingen die worden verzonnen, zijn het langer openstaan van vacatures (87 procent) en het inzetten van andere wervingskanalen (69 procent). Voor 42 procent resteert niets anders dan het werk onder zittende werknemers verdelen. Bij moeilijk in te vullen vacatures past daarnaast 39 procent de arbeidsvoorwaarden aan en 32 procent sleutelt aan de functie-eisen. In 46 procent van de gevallen kiest de werkgever iemand die niet helemaal aan de functie-eisen voldoet, waarna de nieuwe werknemer intern wordt opgeleid.

Het UWV benoemde afgelopen week 140 ‘structureel kansrijke beroepen’. Daarvan zitten er negen in de financiële hoek; de top 10 bestaat louter uit technische beroepen. Op financieel gebied staan AA’s en assistent-accountants bovenaan.