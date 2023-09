Arbeidsmarktkrapte in accountancy bijna tweemaal zo hoog als gemiddeld in Nederland

De arbeidsmarktkrapte is in Nederland nog altijd zeer hoog, meldt het UWV op basis van de periodieke spanningsindicator over het eerste kwartaal van dit jaar. Voor accountants en boekhouders geldt dat in sterkere mate: daar is de krapte grofweg nog twee keer zo groot.

Het UWV berekent de spanning (of krapte) door het aantal vacatures in een beroepsgroep te delen door het aantal mensen dat korter dan zes maanden een WW-uitkering geniet. In heel Nederland is die verhouding 4,32. Bij een waarde groter dan 4 geldt dat de markt zeer krap is.

Bijna tien vacatures per werkzoekende

Voor accountants is die factor 9,38: tegenover elke WW-gerechtigde die minder dan zes maanden een uitkering heeft, zijn er dus meer dan negen vacatures. Bij de boekhouders is de krapte nog groter met een score van 10,09. Minder gebrek is er aan boekhoudkundig medewerkers (spanning 3,40) en administratief medewerkers (2,49).

ICT, techniek en zorg kennen grootste spanning

Er zijn ook beroepen die ver boven de 10 scoren: voor databank- en netwerkspecialisten, verpleegkundigen, elektrotechnisch ingenieurs, machinemonteurs en managers in detail- en groothandel is de spanning opgelopen naar 16 vacatures per kortdurend werkloze. Ook andere beroepen in ICT, techniek, zorg en onderwijs hebben te maken met een sterke spanning. Hulpkrachten in de bouw en industrie hebben als enige beroepsgroep moeite om een baan te vinden: daar is de factor 0,93 en zijn er dus minder vacatures dan werkzoekenden.