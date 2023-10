Aantal vacatures in accountancy stijgt voor 4e maand op rij

Na een daling in de eerste helft van dit jaar neemt het aantal openstaande vacatures in de accountancy weer toe. Het niveau ligt nu 46 procent boven het pre-coronaniveau. De accountancy behoort tot de sectoren met de sterkste stijging.

Banensite Indeed houdt sinds de pandemie bij hoe het aantal vacatures zich verhoudt tot de pre-coronatijd. Na een piek in 2022 nam het aantal openstaande vacatures dit jaar af. In juli kwam dat op het laagste niveau sinds oktober 2021. Augustus en september laten, gemiddeld over alle sectoren, weer een lichte stijging zien. Momenteel bevindt het vacatureniveau zich 35,4 procentpunt boven het niveau ten tijde van de uitbraak van de coronapandemie. Eind vorig jaar was dat ruim 57 procentpunt meer.

Stijging accountancy

De accountancy beweegt zich tegen de trend in. Daar is de stijging al sinds mei 2023 zichtbaar. Die maand stonden er 39 procentpunt meer vacatures open dan in maart 2020. Daarna groeide het niveau naar 42 procentpunt in augustus. Afgelopen maand was er een scherpe stijging van 4,4 procentpunt. Het niveau is nog wel aanzienlijk lager dan in december 2022, toen er in de accountancy 53 procentpunt meer vacatures openstonden dan voor de coronapandemie.

Onderwijs

Sinds augustus is ook het aantal vacatures in HR, retail en de schoonmaakbranche gestegen. De onderwijssector is koploper. Er zijn in de sector 84 procentpunt meer vacatures dan voor de pandemie volgens Indeed.