Zorgcontract brengt goedkeurende verklaring Den Helder mogelijk in gevaar

Den Helder heeft het zorgcontract voor minima ten onrechte niet Europees aanbesteed. Het gaat om een bedrag van 0,3 procent van de begroting. Als 1 procent van de jaarrekening niet rechtmatig is, geeft de accountant mogelijk geen goedkeurende verklaring af.

In 2017 sloot Den Helder een collectieve zorgverzekering af met Univé. Het gaf de verzekeraar voor vijf jaar het exclusieve recht een zorgpolis aan te bieden aan minima in de Noord-Hollandse stad. De verzekering is beschikbaar voor inwoners met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum en bestaat uit een basisverzekering met een aanvullend pakket. Inwoners met een laag inkomen en hoog zorggebruik krijgen volgens de gemeente ‘een zeer uitgebreid pakket tegen een relatief lage prijs’. De gemeente betaalt een deel van de kosten. Daardoor krijgt elke deelnemer een korting die kan oplopen tot 35 euro op bepaalde verzekeringspakketten.

Aanbesteden

Met het contract is een bedrag van 743.000 euro gemoeid. Volgens de advocaat van de gemeente had het contract daarom Europees aanbesteed moeten worden. De onderhandse gunning aan Univé zou in strijd met de regels zijn geweest. Het college van b&w ontkent dit en stelt dat het contract, op basis van uitsluitend recht, wel volgens de regels is afgesloten.

Onrechtmatigheden

Op een begroting van 227,6 miljoen euro is het verkeerde zorgcontract ‘slechts’ 0,33 procent. Toch kan dit bij het vaststellen van de jaarrekening een probleem worden. Als gemeentes meer dan 1 procent van hun begroting niet kunnen verantwoorden, geeft de accountant mogelijk geen goedkeurende verklaring af. In het geval van Den Helder is dat het geval als de accountant vaststelt dat er bovenop het foutieve zorgcontract nog eens 1,5 miljoen euro niet rechtmatig is. Bij de jaarrekening 2021 werden onrechtmatigheden vastgesteld tot een bedrag van ruim 416 duizend euro. Het inkoop- en aanbestedingsproces was hierbij een belangrijk aandachtspunt. De accountant stelde onzekerheden vast tot een bedrag van € 1.341.000. Zowel de onrechtmatigheden als de onzekerheden vielen ruim binnen de door de raad vastgestelde tolerantiegrenzen, zijnde respectievelijk € 2,3 mln. (1%) en € 6,9 mln. (3%)

Wethouder Pieter Kos van Financiën zegt in het Noord-Hollands Dagblad dat hij niet verwacht dat de goedkeuring van de jaarrekening over 2022 in gevaar zal komen. Mocht de goedkeurende verklaring uitblijven, dan kan het provinciebestuur in het uiterste geval besluiten om Den Helder onder verscherpt toezicht te plaatsen. Kos verwacht Kos dit niet. ‘Omdat we het zelf geconstateerd hebben en het om een eenmalige bedrag gaat.’ De gemeente heeft aangekondigd zo snel mogelijk een aanbesteding uit te schrijven. Mogelijk moet dan een contract worden gesloten met een andere zorgverzekeraar dan Univé.

Qconcepts

De afgelopen jaren was Ipa-Acon de controlerend accountant van de gemeente Den Helder. In juni 2022 liep het contract af. Het kon niet meer verlengd worden. De opdracht is na een aanbesteding gegund aan Qconcepts. Dit kantoor (33 in de AV Top 50) controleert de jaarrekeningen 2022, 2023 en 2024, met een optionele verlenging tot 2026.

Bron: Noord-Hollands Dagblad