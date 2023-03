Fiscalisten liggen dwars, splitsing EY mogelijk vertraagd

Eén op de drie klimmers die de top van de Mount Everest probeert te halen, faalt. De topman van EY denkt nog steeds dat de splitsing van zijn bedrijf – codenaam Everest – een hogere succeskans heeft. Maar hoog op de flanken van de berg zorgen de belastingadviseurs nu voor oponthoud.

De belastingadviseurs binnen EY zet de voet dwars bij de voorgenomen splitsing van EY in een adviesbedrijf en een auditbedrijf. Dat meldt de Financial Times. Oorspronkelijk was het plan om het 86 procent van de belastingadviseurs toe te voegen aan het adviesbedrijf. Een relatief kleine groep fiscalisten zou bij het auditbedrijf worden gevoegd om accountants te ondersteunen met hoogwaardig fiscaal advies. De belastingadviseurs eisen nu dat hun aandeel binnen de audittak verhoogd wordt naar 20 tot 25 procent.

Concurrentiepositie

Fiscaal advies is een heet hangijzer bij de splitsing. Als het auditbedrijf te weinig fiscale expertise in huis heeft vrezen partners dat de concurrentiepositie van EY verslechtert en met name internationale klanten EY zullen verruilen voor een ander Big Four-kantoor. Belastingadviseurs zijn bang dat hun werk bij het auditbedrijf hierdoor minder uitdagend zal worden en dat het lastiger wordt fiscaal talent aan EY te binden.

VS

Het zijn de Amerikaanse fiscalisten die voor oponthoud zorgen bij de splitsing, die tot nu de schijn had van een redelijk rimpelloze boedelscheiding. De Amerikaanse tak van het bedrijf zorgt voor 40 procent van de wereldwijde inkomsten en daardoor hebben de Amerikaanse partners een grote vinger in de pap. In Amerika hebben auditkantoren meer speelruimte als het gaat om fiscaal advies dan bijvoorbeeld in Europa. Zij zien geen reden om slechts 14 procent van de fiscalisten aan het auditbedrijf toe te voegen.

‘Complex’

Het was de bedoeling om de 13.000 partners eind 2022 over de splitsing te laten stemmen. Dit werd uitgesteld naar april of mei dit jaar. Zolang er geen akkoord is met de Amerikaanse fiscalisten kan er echter geen stemming zijn. EY stelt in een verklaring dat de totale transactie ‘complex’. De internationale top benadrukt nog altijd te geloven in de voorgenomen splitsing. De Nederlandse topman Jeroen Davidson en Marcel van Loo, directeur van de regio ‘Europe-West’ waar 25 landen onder vallen, zijn volgens een Nederlandse woordvoerder van EY ‘nauw’ bij het proces betrokken, zo tekende NRC op. Gemeten naar omzet behoort EY Nederland tot de vijftien grootste afdelingen van het concern dat in 150 landen kantoren heeft.

Kwesties

EY maakte in mei 2022 bekend het bedrijf te willen opsplitsen in een accountancybedrijf en een adviesbedrijf. Los van elkaar zouden beide takken harder kunnen groeien, zo denkt EY, omdat het na de splitsing mogelijk wordt bij dezelfde bedrijven zowel advies- als controlewerk te verrichten. In veel landen, waaronder Nederland en de VS, is het verboden dat accountantskantoren die de boeken controleren ook adviesdiensten leveren. Het is de bedoeling dat de consultants onder een nieuwe naam naar de beurs gaan. Een heet hangijzer is onder meer de vraag welk bedrag de adviestak na de beursgang zal overmaken aan de accountants. Omdat ze in de toekomst meedelen in een lagere winst én mogelijk opdraaien voor enkele schadeclaims, verwachten de partners in de accountancytak een vergoeding. In totaal zou het om zo’n 30 miljard dollar (28,3 miljard euro) kunnen gaan, schreef de FT. Ook is onduidelijk of partners in de adviestak na de beursgang beloond zullen worden in aandelen of opties, en of ze nog een bepaalde tijd voor het bedrijf moeten blijven werken.

Marktwaarde

Complicerende factor is dat de marktomstandigheden de afgelopen tijd zijn verslechterd. Advieskantoren, waaronder branchegenoot Accenture, hebben hun beurswaarde zien dalen. Voor de adviestak van EY dreigt hierdoor een minder lucratieve beursgang dan eerder gedacht: in plaats van de gehoopte 100 miljard dollar zou de marktwaarde nu eerder uitkomen rond de 77 miljard.

Bron: FT / NRC