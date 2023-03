Accountant aangehouden in onderzoek naar COZO-fraude

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft afgelopen woensdag een 60-jarige Nederlandse accountant aangehouden vanwege vermoedelijke fraude met de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO). Ook zijn er meerdere doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden verricht, meldt de arbeidsinspectie vrijdag.

COZO

De COZO is een subsidieregeling die ingezet is als crisismaatregel tijdens de coronapandemie om zorgmedewerkers te ontlasten in ondersteunende functies. Het ministerie van VWS schortte de regeling in februari 2022 tijdelijk op, nadat er signalen waren ontvangen van de Nederlandse Arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie van mogelijk oneigenlijk gebruik. De regeling werd na enkele aanpassingen wel weer opengesteld.

Verdenking tegen accountant

De nu aangehouden man is vermoedelijk als accountant betrokken bij een aantal zorgondernemingen waarvoor in 2021 COZO-subsidie is aangevraagd, meldt de arbeidsinspectie. Op grond hiervan is een subsidiebedrag van miljoenen uitgekeerd. Het vermoeden is dat het geld niet of slechts gedeeltelijk is gebruikt voor het inhuren van tijdelijk extra ondersteunend personeel.

Valse jaarrekeningen

De aangehouden accountant wordt verdacht van het opmaken van valse jaarrekeningen. Daarnaast wordt hij verdacht betrokken te zijn bij het opmaken van valse documenten ten behoeve van de aanvraag en/of verantwoording van COZO-subsidies. Met deze valse stukken moest de overheid overtuigd worden van de rechtmatige besteding van de ontvangen COZO-subsidie door deze zorgondernemingen.

Onderzoek

In het kader van het onderzoek zijn er woningen en bedrijfspanden doorzocht in de gemeenten Manderveen, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, laat de arbeidsinspectie weten. Daarbij zijn administratie, laptops, telefoons, een Rolex, een auto, contant geld en cryptovaluta in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op banktegoeden. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket (OM).