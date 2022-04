Nieuwe meldingen fraude, loonkostensubsidie zorg wordt wel weer opgestart

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO) opnieuw op, heeft minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder laten weten. Naar verwachting worden de nieuwe subsidieregels eind juni gepubliceerd. Vanaf dan kunnen zorgorganisaties weer aanspraak maken op COZO voor 2022.

Misbruik regeling

In februari ontving het ministerie van VWS signalen dat er mogelijk misbruik was gemaakt van de regeling, waarop minister Helder besloot de regeling tijdelijk op te schorten. Ook daarna ontving de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) nog diverse nieuwe meldingen van vermoedens van fraude met de COZO2021 van de Financial Intelligence Unit (FIU), schrijft de minister. Deze meldingen hebben betrekking op 22 ondernemingen die eerder nog niet in beeld waren. Tot dusver komen er in de meldingen in totaal 54 organisaties naar voren die in totaal ongeveer €15 mln. subsidie hebben ontvangen in 2021.

Op dit moment loopt het onderzoek van de NLA en het Openbaar Ministerie (OM) signalen over misbruik en oneigenlijk gebruik nog door. Of er daadwerkelijk sprake is van onregelmatigheden is nog niet vastgesteld. Betaalde voorschotten kunnen daarom nu nog niet teruggevorderd worden. Het Openbaar Ministerie besluit of de feiten voldoende aanleiding geven tot strafrechtelijk onderzoek. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is gevraagd de signalen nader te onderzoeken, waarbij zij ook oordeelt over interventiemogelijkheden bij zorgaanbieders.

Extra maatregelen

Er is inmiddels inzicht in de kwetsbaarheden van COZO voor 2021, schrijft de minister. Daardoor kunnen extra maatregelen worden getroffen om COZO voor 2022 verantwoord vorm te geven. Daarom heeft minister Helder besloten de regeling weer op te starten.

Er worden verschillende extra beheersmaatregelen genomen. Zo zullen zorgaanbieders moeten voldoen aan extra waarborgen voor authenticiteit, wordt niet direct het gehele bedrag als voorschot uitgekeerd aan zorgaanbieders en zullen detacheerders lid moeten zijn van een brancheorganisatie en beschikken over een kwaliteitskeurmerk. Ook wordt niet langer een steekproef gehouden bij subsidieaanvragen tot 125.000 euro, maar worden al die aanvragen gecontroleerd door accountants. Bovendien wordt de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) gerechtigd om nadere stukken op te vragen en onderzoek te doen bij de aanvrager. Met deze maatregelen wil minister Helder misbruikrisico’s verkleinen en de financiële impact van eventueel misbruik verkleinen.

Coronabanen in de zorg

Coronabanen in de zorg zijn tijdelijke banen in de zorg in ondersteunende functies. Door deze coronabanen worden zorgmedewerkers ontlast bij de buitengewoon hoge zorgvraag, uitval van collega’s en overbelasting en inhaalzorg door corona. De subsidieregeling COZO financiert de volledige loonkosten en daarnaast een opslag voor de begeleiding van deze banen. In 2021 werd voor bijna € 84 miljoen aan subsidie verleend vanuit de regeling aan 513 zorgaanbieders voor 7342 coronabanen. Zorgorganisaties kunnen met de verlenging van COZO voor 2022 aanspraak maken op subsidie voor coronabanen voor de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022.

Openstelling

De subsidieregeling wordt opnieuw ingericht met extra maatregelen. Vervolgens wordt de regeling voorgelegd aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk. Zodra dit plaatsgevonden heeft wordt de regeling weer opengesteld en worden eerdere aanvragers van de COZO geïnformeerd door uitvoeringsorganisatie DUS-I.

Kamerbrief over onderzoek subsidieregeling Coronabanen in de Zorg