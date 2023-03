Tweede Kamer loopt nog niet warm voor initiatiefwetsvoorstel belastingheffing box 2 en BOR

De Tweede Kamer heeft donderdag voor het eerst gedebatteerd over het initiatiefwetsvoorstel van PvdA en GroenLinks over box 2 en de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Met het voorstel wordt beoogd om enkele knelpunten in de fiscale behandeling van aanmerkelijk belang weg te nemen. Het gaat om aanpassingen van de gebruikelijk-loonregeling en de doelmatigheidsmarge, de doorschuifregeling, de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en het belastingtarief voor Box 2.

Vooralsnog lijkt het voorstel vooral op steun van de linkse oppositie te kunnen rekenen. Behalve initiatiefnemers PvdA en GroenLinks ziet ook de SP wel wat in de fiscale aanpassingen.

Familiebedrijven en BOR

Veel andere partijen bleken deze week vooral kritisch over het voorstel, waarmee onder meer de bedrijfsopvolgingsregeling zou worden versoberd. De initiatiefnemers willen de BOR alleen toepassen bij een aanmerkelijk belang van meer dan 25%. Ook beperken ze vrijstellingen. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zijn weliswaar kritisch over de huidige mogelijkheden binnen de BOR om erf- en schenkbelasting te ontwijken, maar vinden het nieuwe voorstel te ver gaan. De voorgestelde aanpassing zou de overdracht tussen generaties binnen het familiebedrijf aanzienlijk bemoeilijken, vrezen de partijen.

Kritiek

Coalitiegenoten VVD en CDA zijn helemaal mordicus tegen de aanpassing van de BOR zoals de linkse partijen dat voorstellen. De BOR wordt feitelijk grotendeels afgeschaft met het initiatiefwetsvoorstel en dat is kwalijk, stelt de VVD. Het CDA wees er donderdag in de Kamer bovendien op dat staatssecretaris Van Rij (Financiën) al met voorstellen komt om misbruik van de BOR tegen te gaan.

Het debat over het initiatiefwetsvoorstel gaat op een later moment verder met de reactie van initiatiefnemers Nijboer en Maatoug en staatssecretaris Van Rij op de inbreng van de Kamer.