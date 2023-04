Emmy Lammens vertrekt bij Flynth

Nu de integratie van Accon avm en Flynth grotendeels is afgerond heeft Emmy Lammens aangegeven dat ze Flynth gaat verlaten. Ze startte in maart 2021 als bestuurder bij Accon avm en was bestuurder in de moeilijkste periode die zowel Flynth als Accon avm meemaakten.

Bij Flynth was Lammens lid van de raad van bestuur (RvB) en direct betrokken bij de samenvoeging van Accon avm, Astrium en Flynth. Volgens haar werkgever heeft Lammens in goede samenspraak met de raad van commissarissen (RvC) en de collega’s in de RvB ervoor gekozen iets anders te gaan doen. Zij vinden haar vertrek voor Flynth jammer, maar respecteren haar keuze.

Roerige tijden

Lammens kwam in dienst van Accon avm toen dat kantoor al in grote financiële moeilijkheden verkeerde. In november 2021 werd bestuursvoorzitter Guus Delger op non-actief gesteld op verdenking van boekhoudfraude. Uiteindelijk moesten er miljoenen worden afgeboekt bij het top-10 kantoor. In december werd bekend dat Flynth Accon avm wilde overnemen. Dat gebeurde uiteindelijk voor een bedrag van één euro. Ook bij Flynth rommelde het op dat moment. Er speelde zich een bestuurlijke machtsstrijd af tussen de Raad van Commissarissen enerzijds en de aandeelhouder en Raad van Bestuur anderzijds. In april 2022 werd de overname van Accon avm afgerond.

Kees van Dijkhuizen, voorzitter RvC: ‘Emmy heeft leiding gegeven aan het oplossen van de problemen bij Accon avm en het daarna mede in veilige haven brengen met de overname door Flynth. Wij vinden het voor Flynth jammer dat Emmy vertrekt, maar respecteren haar keuze hierin.’

Bas Hidding, voorzitter RvB: ‘We gaan in Emmy een gedreven collega missen met passie voor de mens en klanten van Flynth. We respecteren ook haar keuze en wensen haar alle goeds voor haar toekomst.’

Lang bij Rabobank

Lammens was van 2017 tot eind 2020 directievoorzitter van Alfa Accountants en Adviseurs in IJsselstein. Daarvoor werkte ze twintig jaar bij Rabobank. Ze begon er als auditmanager en werd na tien jaar directeur bedrijfsmanagement. Lammens begon haar loopbaan als register accountant bij Deloitte, waar ze vijf jaar werkte. Haar RA-titel behaalde ze aan de Vrije Universiteit (1991-1995).