Verzwakking RvC bij Flynth wordt weer teruggedraaid

Flynth is van plan om de dit voorjaar doorgevoerde statutenwijziging, waardoor de macht van de Raad van Commissarissen werd ingeperkt, terug te draaien. Dat bevestigt het accountantskantoor naar aanleiding van vragen van Accountancy Vanmorgen. De statutenwijziging stond eerder dit jaar centraal in een conflict tussen de Raad van Commissarissen aan de ene kant en de Raad van Bestuur en de aandeelhouder (de Stichting Beheer Flynth) aan de andere kant.

door Misha Hofland

Machtsstrijd

Accountancy Vanmorgen onthulde in juni dat er zich bij Flynth een flinke interne machtsstrijd heeft afgespeeld. Daarbij speelde een statutenwijziging een centrale rol, waarbij van een volledig structuurregime werd overgestapt op een verzwakt structuurregime. Als gevolg daarvan kreeg de Raad van Commissarissen minder zeggenschap. Nadat de voltallige RvC vertrok naar aanleiding van het conflict moest Flynth bij de Ondernemingskamer gaan vragen om nieuwe commissarissen aan te stellen. Dat werden voormalig Schiphol-bestuurder Jos Nijhuis en voormalig VolkerWessels- CEO Herman Hazewinkel. De twee richten zich nu op het aanstellen van een nieuwe Raad van Commissarissen bij de Flynth Holding en kondigden een evaluatie van de statuten aan.

Persbericht bij jaarverslag

Een persbericht dat het accountantskantoor deze week publiceerde bij het (verlate) jaarverslag 2020 lijkt er op te wijzen dat de statutenwijziging wordt teruggedraaid. Directeur Marketing, Communicatie & Business Development Ilse Harmelink bevestigt dat desgevraagd ook aan Accountancy Vanmorgen: ‘We herijken inderdaad onze huidige statuten waarin ook het volledige structuurregime weer van toepassing wordt.’ Daarmee wordt dus de nog maar enkele maanden geleden doorgevoerde verzwakking van de eigen governance weer teruggedraaid.

Lichte omzetstijging Flynth

Uit het jaarverslag van Flynth blijkt verder dat het accountantskantoor in 2020 met 1 % licht gegroeid is in omzet. De doelstellingen van Flynth op het gebied van werkkapitaal, vermogen en solvabiliteit zijn behaald, meldt het kantoor zelf. De extra omzetgroei die Flynth in 2019 hoopte te noteren voor accountancy en advies in 2020 blijft achter bij de verwachting. Klanten waren in 2020 terughoudend met hun adviesopdrachten, merkte het kantoor. Audit daarentegen is fors gegroeid, net als in 2019. ‘We zien dat er in de markt behoefte is aan een controlerend accountant met onze signatuur. Ook voor de komende jaren zet Flynth in op groei van audit.’

Historisch overzicht omzet Flynth 2009*** 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Omzet* 180,3 130 129 128,2 132,7 141,5 142,9 fte 2036 1195 1177 1195 1239 1299 1309 omzet per fte** 88,6 109 110 107 107 109 109 EBITDA** 13.312 12.391 13.886 12.425 resultaat na belastingen ** 1.374 662 2.293 560

*in € miljoen

** in € 1.000

*** Cijfers 2009 zijn de cijfers van Flynth en Gibo bij elkaar opgeteld. In maart 2011 zijn beide kantoren gefuseerd.

Het resultaat is lager uitgekomen in vergelijking met vorig jaar. Dit is met name het gevolg van de aanmerkelijk hogere resultaatafhankelijke vergoeding die is toegekend aan medewerkers. Daarnaast is het resultaat afgenomen door toenemende kosten voor kwaliteit, ondersteuning bij coronasteunmaatregelen en hogere personeelskosten per FTE, die niet geheel zijn doorbelast aan klanten. Flynth ziet dat deze trend zich in 2021 doorzet. Voor 2021 wordt voor Flynth een gelijkblijvende tot licht stijgende omzet verwacht met een hoger resultaat voor resultaatafhankelijke vergoeding aan medewerkers.

Stabiele omzetten adviesgroepen

De adviesgroepen binnen Flynth lieten stabiele omzetten zien. Deal Advies zag in de eerste periode van 2020 een stagnatie in de advisering rondom koop, verkoop en overname van bedrijven. In de tweede helft van het jaar trok dit weer aan is en is Deal Advies doorgegroeid. Met de overname van Bosch & van Rijn (marktleider in advies rondom duurzame energie) per 1 januari 2021 is de adviesgroep verder uitgebreid.

