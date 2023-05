Marjet van Zuijlen voorzitter nieuwe Raad van Advies bij NOB

Marjet van Zuijlen wordt voorzitter van de nieuw op te richten Raad van Advies bij de Nederlandse Orde van belastingadviseurs (NOB). Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden van de NOB ingestemd met de benoeming. De RvA is een klankbord van ervaren en betrokken buitenstaanders dat de NOB gevraagd en ongevraagd adviseert en ondersteunt bij het nemen van strategische beslissingen en communicatie met leden en andere stakeholders.

Marjet van Zuijlen

Marjet van Zuijlen is toezichthouder bij een aantal organisaties waaronder woningcorporatie Portaal, De Haagse Hogeschool, GGZ-instelling Parnassia Groep, Rijksdienst voor het Wegverkeer en Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Eerder was zij partner bij Deloitte en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de PvdA.

Niels Boef, voorzitter NOB: “We zijn verheugd met de benoeming van Marjet als voorzitter van de nieuw op te richten RvA. Ik ben ervan overtuigd dat we met haar kwaliteiten en ruime ervaring een goede RvA kunnen inrichten. Wij denken dat de RvA een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere maatschappelijke dialoog en profilering van de NOB.”

Marjet van Zuijlen: “Met veel plezier begin ik aan deze nieuwe rol. Het is de bedoeling van de RvA om de enorme kennis, ervaring en wijsheid van de leden van de NOB meer over het voetlicht te brengen en daarmee de maatschappelijke opdracht en rol verder in te vullen en versterken.”

Samenstelling Raad van Advies

Samen met Marjet van Zuijlen zal de RvA verder worden ingevuld. De leden zullen beschikken over diverse achtergronden, vaardigheden en deskundigheden en affiniteit hebben met fiscaliteit en het publieke en private domein, licht de NOB toe.