Een vijfde leaserijders laadt elektrische auto op het werk op

De elektrische auto opladen kan op steeds meer plekken. Waar laden leaserijders bij voorkeur hun auto op? Thuis, vlakbij huis of op het werk?

Nederland heeft de hoogste laadpaaldichtheid van Europa. De energiekosten zijn echter ook hoog. Welke keuze wordt er gemaakt als het aankomt op het opladen van de elektrische auto? De Vereniging Zakelijke Rijders vroegen het aan haar leden.

Thuis aan huis

42% laadt de elektrische auto thuis op de oprit op. Kosten kunnen uiteraard variëren, maar met het huidige prijsplafond gaat het om €0,40 per kWh.

Openbaar bij huis

In de buurt van huis opladen aan een openbare laadpaal staat met 32% op een tweede plek. Dit heeft te maken met de onmogelijkheid om direct thuis te kunnen opladen. Denk bijvoorbeeld aan een woning zonder eigen oprit. Kosten hiervoor variëren gemiddeld tussen de €0,30 en €0,60 per kWh.

Interessant is dat er situaties ontstaan waarin zakelijke rijders met een eigen laadpaal op de oprit voordeliger uit zijn om de elektrische auto aan een openbare laadpaal te zetten.

Op werkplek

Laden bij het werk kan natuurlijk ook. 21% van de ondervraagden laadt de auto op de werkplek op. Dat is handig als er geen openbare laadpaal in de buurt van huis is.

Snelladen

Slechts 5% laadt de elektrische auto op langs de snelweg. Verreweg de duurste manier van laden. Kosten kunnen zelfs oplopen tot €1,00 per kWh.