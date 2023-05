Countus groeide in 2022 flink harder dan een jaar eerder

De omzet van de Countus Groep is afgelopen jaar gestegen met 14,2%, tot ruim € 57 miljoen. Uit de jaarcijfers 2022 blijkt dat Countus is blijven groeien op het gebied van omzet, medewerkers en klantenportefeuille. In 2021 noteerde het accountantskantoor nog een veel bescheidener omzetplus van 3,6%.



Groei in medewerkers

Het aantal medewerkers is in 2022 ondanks de krappe arbeidsmarkt gegroeid met 11% tot 626 medewerkers. Dat is meer dan wat de verwachting was, meldt Countus. ‘In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is dat een heel mooi resultaat’, aldus Dijan Bruins, lid van de Raad van Bestuur. ‘Wij zijn dan ook blijven investeren in de groei en ontwikkeling van onze medewerkers en ons inspirerende werkplekconcept, onder de naam ‘(T)huis bij Countus’. Het werken vanuit kleine, lokaal gevestigde en wendbare teams met een gezellige werksfeer en veel ruimte voor persoonlijke aandacht en begeleiding heeft ook bijgedragen aan ons aantrekkelijke arbeidsmarktprofiel en lage verloop. Daar plukken we nu de vruchten van.’

Groei in klantenportefeuille

Aan nieuwe klanten heeft Countus geen gebrek. ‘De groei in onze klantenportefeuille heeft zich wederom voortgezet. Zowel in aantallen als in de waardering voor onze dienstverlening. Een mooi resultaat waar we met z’n allen trots op mogen zijn’, aldus Bruins. ‘Onze klanten ervaren dan ook in toenemende mate onze toegevoegde waarde, op basis van onze specialistische kennis en het op de klant afgestemde volledige aanbod van diensten. Daardoor zijn wij niet alleen een platform voor groei voor onze medewerkers, maar ook voor onze klanten.’

De liquiditeit en solvabiliteit van Countus zijn onverminderd goed gebleven en ook het rendement is verbeterd, blijkt uit het jaarverslag. Wel is de toename van de omzet per fte geremd. Volgens het accountantskantoor heeft dat te maken met het bewaken van de balans tussen belasting en belastbaarheid van de medewerkers. ‘Het begeleiden van de nieuwe instroom en het werken aan je eigen groei en ontwikkeling zijn daarvoor te belangrijk’, aldus Seemann.

Jaarverslag 2022