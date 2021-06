ING: krachtig herstel flexmarkt in 2021 

De flexbranche laat dit jaar een krachtig herstel zien na de sterke volumedaling in 2020. Met de groei van de economie en een minder snel oplopende werkloosheid, dankzij de NOW-regeling, keert ook de krapte op de arbeidsmarkt weer terug. Eén op de drie ondernemers in de flexbranche geeft nu aan een tekort aan arbeidskrachten als een belemmering te zien. Dit blijkt uit het nieuwe vooruitzicht voor de flexbranche van het ING Economisch Bureau.

Meer zekerheid en bescherming

De sector gaat tegelijkertijd een onzekere tijd tegemoet. Zo zal de flexbranche in de toekomst ingrijpend moeten veranderen naar een duurzamer model waarin uitzend- en oproepkrachten meer zekerheid en bescherming krijgen. Dit leidt er toe dat uitzendkrachten duurder worden en minder flexibel inzetbaar dan nu het geval is. Deze kwaliteitsslag binnen de sector raakt vooral bedrijven die hun bestaansrecht ontlenen aan het concurreren op de arbeidsvoorwaarden.

Krachtig herstel in 2021

Dit jaar laat de flexbranche, bestaande uit uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollers, een krachtig herstel zien na de sterke volumedaling in 2020 met 14%. Naar verwachting groeit het volume in 2021 met circa 10%. De sector is weliswaar hard geraakt door de coronacrisis, maar weet zich ook weer snel te herstellen zodra de economie aantrekt. Tijdens eerdere crises is immers gebleken dat veel bedrijven in geval van groei bij voorkeur eerst flexibel personeel inhuren in plaats van direct vast personeel in dienst te nemen.

Veranderende krapte op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt is de afgelopen tijd weer opgelopen. Na een snelle daling van de werkgelegenheid tijdens de eerste lockdown begin 2020, werd de werkloosheid weer beperkt door de NOW-regeling en het terugveren van de economie. Eén op de drie ondernemers in de flexbranche geeft nu aan een tekort aan arbeidskrachten als een belemmering voor de uitvoering van hun activiteiten te zien.

In sommige sectoren, zoals de techniek, ICT en de accountancy, is de krapte nooit weggeweest. Overigens zal de werkloosheid aan het eind dit jaar naar verwachting nog wel weer enigszins oplopen, als de overheidssteun grotendeels wegvalt en er meer bedrijven failliet gaan. Dan zal er naar alle waarschijnlijkheid ook meer mobiliteit op de arbeidsmarkt komen dan nu het geval is. De krapte op de arbeidsmarkt zal daardoor niet voor alle sectoren verdwijnen, maar over het algemeen wel iets minder groot zijn dan in het jaar voor corona.

