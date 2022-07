Onenigheid werkgevers en vakbonden over deeltijd-WW, loondoorbetaling en uitzendkrachten

Vakbonden en werkgeversorganisaties gaven een jaar geleden een serie adviezen over hervorming van de arbeidsmarkt en het kabinet wil daar de komende tijd op koersen. Over de uitleg van een aantal van die adviezen zijn de sociale partners het echter behoorlijk oneens. Dat blijkt uit een rondgang van NRC. Het kabinet heeft opheldering gevraagd over de afspraken.

Zieke werknemers

Over de loondoorbetaling van zieke werknemers is bijvoorbeeld afgesproken dat de begeleiding door werkgevers zich na één jaar in principe zou moeten richten op het vinden van een baan bij andere werkgevers. Minister Van Gennip wil nu opgehelderd hebben of daarmee een wetswijziging is bedoeld. Werknemers zouden in dat geval namelijk na één jaar ziekte hun recht op terugkeer verliezen en dat vinden de vakbonden onacceptabel. Zonder wetswijziging verandert er echter weinig, verwachten ambtenaren van Sociale Zaken. Een werknemer houdt dan het recht op terugkeer in het tweede ziektejaar. Dat willen de werkgevers juist voorkomen.

Ook over het advies om deeltijd-WW te introduceren zijn bonden en werkgevers het niet eens. Bedrijven mogen personeel daarbij dwingen om tijdelijk minder te werken. Voor die uren ontvangt de werknemer een werkloosheidsuitkering. Het kabinet wil dat echter niet betalen en werkgevers en werknemers zijn het nog niet eens over het onderling verdelen van de kosten.

Beloning uitzendkrachten

Een ander belangrijk punt van onenigheid tussen bonden en werkgevers is de beloning van uitzendkrachten. Zo staat er in het advies van vorig jaar dat ‘het totaal aan arbeidsvoorwaarden’ voor de uitzendkracht ‘ten minste gelijkwaardig’ moet zijn aan dat van collega’s die in dienst zijn. Volgens de werkgevers tellen pensioenregelingen daarin echter niet mee, terwijl dat volgens de bonden wel zo is.

Het kabinet hoopt dat werkgevers en werknemers er alsnog uitkomen. Na de zomer praten de verschillende partijen verder.