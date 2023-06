Personalia | Mazars versterkt partnerteam Accounting & outsourcing services en Tax

Per 1 juni 2023 treden Joanneke Verhorst-Hofman en Danka Saija als partner bij Mazars toe. Met deze uitbreiding worden de Accounting & outsourcing services en Tax praktijken verder versterkt.

Over Joanneke Verhorst-Hofman (1986)

Joanneke Verhorst-Hofman treedt per 1 juni 2023 als partner bij Mazars toe. Zij heeft hiervoor bijna 20 jaar ervaring opgedaan in de accounting, compliance en reporting praktijk van EY, waarvan de laatste 3,5 jaar als non-equity partner. Als accountant heeft zij gewerkt voor een groot aantal internationale en mid-market klanten in diverse sectoren. Bij Mazars zal haar focus liggen op het verder ontwikkelen van de Accounting & oursourcing services praktijk. Daarnaast zal zij haar expertise kunnen delen om deze praktijk op landelijk niveau verder te ontwikkelen en een bijdrage kunnen leveren aan de diversiteit binnen Mazars.

Over Danka Saija (1984)

Danka Saija treedt per 1 juni 2023 als partner bij Mazars toe. Danka was eerder werkzaam bij Mazars van 2011 tot en met 2020, waarna zij enkele jaren als kandidaat-notaris heeft gewerkt bij BarentsKrans. Zij heeft ruime ervaring in de (internationale) estate planning en het werken voor vermogende particulieren. Naast haar rol als estate planner is Danka als docent verbonden aan de Universiteit Leiden.