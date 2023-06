Mirjam Struijk in bestuur Eshuis

Mirjam Struijk-Doornweerd (37) is toegetreden tot het bestuur van Eshuis Accountants en Adviseurs. Ze neemt de plaats in van Michel Roelofs, die zich weer volledig gaat richten op klantwerk.

Struijk is sinds 1 januari partner van Eshuis. Bestuursvoorzitter Michel Schaepers is trots op haar benoeming in de raad van bestuur. “Als onderneming ben je bevoorrecht wanneer je een krachtig bestuur hebt. Met de benoeming van Mirjam versterken wij ons bestuur met een visionaire, gedreven leider, die met haar ambitie, focus en resultaatgerichtheid het juiste profiel heeft om Eshuis te laten doorgroeien.”

Mens- en klantgericht

In haar nieuwe rol als bestuurder zal Struijk-Doornweerd zich, naast de werkzaamheden in het kader van haar portefeuille bij Eshuis Juristen, ook inzetten voor de verdere ontwikkeling en realisatie van de Eshuis-strategie over de volle breedte. “Mirjam is een sterke mens- en klantgerichte leider die in korte tijd een stevig fundament heeft gelegd voor Eshuis Juristen. Zij zet de koers uit met een nadrukkelijke focus. Maar ze laat daarbij ook zien aandacht te hebben voor de cultuur en hoe we met elkaar omgaan. Bij Eshuis vinden we ontwikkeling en groei heel belangrijk. Daarbij leggen we ook de focus op plezier. De overtuiging dat plezier in je werk leidt tot betere resultaten voor klanten zit bij ons heel diep. Met Mirjam presenteren we een frisse, kundige bestuurder uit eigen gelederen die een nieuwe periode van leiderschap aangaat. Ons kantoor maakt hiermee wederom een stap richting de toekomst, waar alle ruimte is voor jong talent.”

Eshuis juristen

“Toetreden tot het bestuur van Eshuis Accountants en Adviseurs is een fantastische kans”, aldus Struijk-Doornweerd over haar aanstelling. “Ik wil me graag verder ontwikkelen en waar kan dat beter dan bij deze mooie organisatie waar ik mij zo betrokken bij voel. Net zoals ik met veel energie heb gewerkt aan het bouwen van het team van Eshuis Juristen, kijk ik er naar uit om te bouwen aan de groei en ontwikkeling van de organisatie Eshuis. Ik vind teamwork heel belangrijk. Niet alleen de klant, maar ook elkaar te helpen groeien. Ik besteed graag aandacht aan de persoon en ik merk dat collega’s zich daardoor gesterkt voelen in wat zij doen en bij mij het vertrouwen vinden. Ik heb er zin in!”

Struijk studeerde arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, bestuursrecht en mediation aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze werkte zes jaar bij BonsenReuling als juriste en stapte in 2015 over naar Eshuis. Haar benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder en zal naar verwachting 1 juli geformaliseerd worden. Tevens hebben de aandeelhouders Michel Schaepers herbenoemd