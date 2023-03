Financieel dienstverlener retail Marshoek gaat samen met De Jong & Laan

De Jong & Laan heeft na de entree van private investeerder Waterland de eerste stap gezet in haar buy & buildstrategie. Financieel specialist voor retailers Marshoek sluit zich aan bij het ambitieuze accountantskantoor. Marshoek heeft 100 medewerkers en is gevestigd in Utrecht.

‘Deze aansluiting draagt voor de Jong & Laan bij aan de ambitie om landelijk te groeien’, meldt het kantoor in een verklaring. ‘Ook voor Marshoek, met 100 medewerkers en gevestigd in Utrecht, zorgt deze aansluiting voor groei en het toevoegen van kennis en specialisme aan haar dienstverlening. Aanleiding voor de participatie met Waterland (2022) was de vraag van klanten en professionals in de accountancy naar een voortdurend verbredend en verdiepend aanbod van de dienstverlening. Met de aansluiting van Marshoek heeft de Jong & Laan deze verbreding en verdieping gevonden.’

De Jong & Laan

Marco Lokhorst, algemeen directeur van de Jong & Laan: “Naast haar sterke positie in de retailmarkt op het gebied van administratie en salarisverwerking laat Marshoek zien dat zij vooroplopen als het gaat om de inzet van data gedreven advies en consultancy. Met deze kennis en ervaring vergroten wij ons eigen IT-specialisme. Ook biedt deze aansluiting ons de mogelijkheid nieuwe klanten aan te trekken en landelijke dekking te realiseren. Ook wogen de factoren cultuur en kwaliteit mee in het aansluitingsproces. Wij houden vast aan onze voortdurende focus op kwaliteit, ons nuchtere en persoonlijke karakter en vooruitstrevende cultuur. Daar moet een partij goed bij passen. Bij Marshoek was deze klik er meteen. De no-nonsense cultuur en drive voor innovatie passen heel goed bij ons.”

Marshoek

Ton van Loon, directeur/eigenaar van Marshoek: “Ook bij Marshoek staan de mens, kwaliteit en vooruitstrevendheid voorop. Samen met alle Marshoekers hebben we de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat we als financieel specialist in de retail branche marktleider zijn. Een positie die we graag verder uitbouwen met aanvullend specialisme. Tegelijkertijd zien we ook dat de krapte op de arbeidsmarkt deze groeiambitie niet stimuleert. We hebben een grotere speler achter ons nodig om onze groeiambities te realiseren. Door onderdeel te worden van de Jong & Laan gaan we deze stap maken. Hun expertise en specialisme op het gebied van fiscaliteit, controle en subsidies verbreedt en verdiept onze dienstverlening. Daarnaast krijgen we toegang tot een groter kantorennetwerk en nieuwe klanten. Er ligt een goede basis voor samenwerking.”

Zelfstandige entiteit

Als marktleider in de retailbranche gaat Marshoek als zelfstandige entiteit onder eigen label verder, met als toevoeging dat Marshoek onderdeel is van de Jong & Laan. Directeur/eigenaar van Marshoek Ton van Loon treedt toe als partner bij de Jong & Laan en blijft als directeur verantwoordelijk voor Marshoek, melden de bedrijven. ‘Er zal een programma opgesteld worden om de dienstverlening en processen op elkaar af te stemmen om zo optimaal te kunnen profiteren van de wederzijdse sterktes.’

Foto van links naar rechts: Roland Ogink (de Jong & Laan), Ton van Loon (Marshoek), Marco Lokhorst (de Jong & Laan) en Horst in ’t Veld (de Jong & Laan).