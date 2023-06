BDO houdt deur dicht voor private equity

Topman René Nelis van BDO is zeer sceptisch over private equity in de accountancy. Het vijfde accountantskantoor van Nederland houdt de deur daarom dicht. ‘Wij hebben private equity nog niet op bezoek gehad, maar als we ze hadden willen spreken, hadden we ze wel uitgenodigd’, zegt hij in het Financieele Dagblad.

‘Bij private equity draait alles om geld verdienen, dat past denk ik niet bij BDO’, reageert Nelis op de participatie van Avedon in het nieuwe fusiekantoor HLB WVDB / Koenen en co. ‘Wij willen resultaat boeken uit kwalitatief goede dienstverlening. Als kwaliteit op één staat, komt geld verdienen niet op één.’ Hij begrijpt wel waarom private equity zijn intrede in de Nederlandse accountancy heeft gedaan. ‘Als je hard wil groeien en kapitaal nodig hebt, dan snap ik dat je in zee gaat met private equity. Maar wij hebben geen plannen om andere kantoren over te nemen, en zijn zelf groot genoeg, als we iets moeten financieren.’

OOB-vergunning inleveren

Ook vertelt Nelis in het interview dat er binnen BDO een serieuze discussie is gevoerd over het inleveren van de OOB-vergunning. Toezichthouder AFM trok de afgelopen jaren de teugels aan. Drie kantoren wilden niet meer aan de strenge eisen voldoen. Sindsdien zijn er nog maar zes kantoren met OOB-status. BDO kreeg de opdracht zijn werk te verbeteren. ‘Wij hebben daar een serieus debat over gevoerd destijds’, herinnert Nelis zich. Het speelde voor 2021, want Nelis was nog één van de vestigingsdirecteuren. ‘Het zou een flinke investering vergen om de kwaliteit te verhogen, een deel van de organisatie betwijfelde of dat het wel waard was.’

AFM polste BDO

Uiteindelijk werd unaniem besloten de vergunning te behouden, met name omdat de OOB-vergunning ook nodig is om ziekenhuizen, gemeenten en woningcorporaties te mogen controleren. Maar in beursgenoteerde bedrijven lijkt BDO niet zo’n trek te hebben. Zij ervaren een groot tekort aan accountants. Het kleine beursfonds Value8 koos daarom recent zelfs voor een Portugese auditor. Nelis laat in het interview met het Financieele Dagblad doorschemeren dat de AFM zijn kantoor heeft gevraagd meer beursgenoteerde bedrijven als klant te accepteren. ‘Ze vragen naar onze visie. Daar zit wat onder, dat snap ik. Maar grote beursgenoteerde bedrijven, dat is niet onze primaire doelgroep, dat willen wij niet.’ Het past in Nelis’ ogen niet bij ‘de cultuur van BDO’. Ook zegt hij: ‘Als een bedrijf geen accountant kan krijgen, is er vaak ook wel iets aan de hand.’

Portugal

Dat Value8 voor een Portugees accountant heeft gekozen, zit Nelis niet lekker. ‘Ik deel de zorgen van de NBA op dit punt. Het is echt de vraag of ze wel de kwaliteit kunnen leveren waar we in Nederland zo hard aan hebben gewerkt. De Portugezen hoeven daar voor een deel niet aan te voldoen, maar mogen wel als oob-kantoor actief zijn in Nederland. Het lijkt me goed als daar naar wordt gekeken.’

Foto: BDO