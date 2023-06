Driekwart familiebedrijven rapporteert nog niet over duurzaamheid

Hoewel 92 procent van de directeuren van familiebedrijven tot vijftig jaar oud zegt duurzaamheid belangrijk te vinden, blijkt dat nog niet uit hun duurzaamheidsrapportages. Drie van de vier familiebedrijven moet daar nog een begin mee maken.

Dit blijkt uit onderzoek van Nyenrode Business Universiteit en Van Lanschot Kempen naar duurzaamheid binnen familiebedrijven. Opvallend is het verschil tussen jonge (25-50 jaar) directeuren en oudere directeuren. Van de jonge dga’s vindt bijna iedereen duurzaamheid redelijk tot zeer belangrijk. Bij de oudste leeftijdsgroep is dat slechts 38 procent. De conclusie van de onderzoekers is dan ook dat jongeren een voortrekkersrol zullen moeten spelen wil het familiebedrijf verduurzamen.

Zeventig procent acht duurzaamheid van wezenlijk belang om de continuïteit van het familiebedrijf te waarborgen. Ruim driekwart (76 procent) van de directeuren geeft aan dat de langetermijnstrategie van het bedrijf de belangrijkste reden is om de duurzaamheidstransitie in gang te zetten. Voor een meerderheid van de respondenten (58%) is de leefbaarheid van de aarde voor de volgende generaties ook een belangrijke drijfveer om duurzaamheid te omarmen. Externe factoren zoals recente ontwikkelingen rondom energie en wetgeving, wegen minder zwaar. Zeven op de tien directeuren menen dat het familiebedrijf bekend moet staan als aantrekkelijke werkgever op het gebied van duurzaamheid en duurzaam personeelsbeleid. Iets meer dan de helft denkt dat het familiebedrijf goed is voorbereid op ontwikkelingen rondom duurzaamheid, zoals wetgeving, innovaties en concurrentie.

Verslaggeving

Bijna een kwart van de familiebedrijven weet niet of ze wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan duurzaamheidsrapportages. De rapportageplicht geldt vanaf 2024 voor bedrijven die nu al aan de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) moeten voldoen. De CSRD-richtlijn is namelijk een opvolger van de eerdere NFRD. Vanaf 2025 wordt de duurzaamheidsrapportage verplicht voor grote bedrijven die buiten de NFRD vallen. Een bedrijf is groot als het voldoet aan minimaal twee van de drie voorwaarden: meer dan 250 medewerkers, meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar en meer dan 20 miljoen euro op de balans. Vanaf 2026 geldt de CSRD (en dus rapportageplicht) voor beursgenoteerde MKB-bedrijven.

Uit het onderzoek blijkt dat 75 procent van de familiebedrijven nog moet starten met duurzaamheidsverslaggeving. Bijna driekwart (74 procent) voorziet op dit terrein een ‘redelijke tot zeer belangrijke uitdaging’ bij de samenwerking met partners in de keten. Voor 57 procent van de familiebedrijven is het gebrek aan kennis en ervaring met niet-financiële verslaggeving een belangrijke uitdaging om aan de wet- en regelgeving te voldoen. 53 procent noemt als uitdaging het uitvoeren van materialiteitsonderzoek.

Aan het onderzoek, dat werd uitgevoerd in mei 2023, namen 53 familiebedrijven deel. Zij maken deel uit van een onderzoekspanel gericht op familiebedrijven dat is gestart door Nyenrode Business Universiteit en Van Lanschot Kempen.