Koetje vervangt Blöte bij Flynth

Erik Koetje (49) treedt per 1 september toe tot de raad van bestuur bij Flynth. Hij komt uit eigen gelederen en is nu directeur van Flynth Audit. Hij volgt Marcel Blöte op, die naar Grant Thornton vertrekt.

Vanaf 2017 is Koetje verbonden aan Flynth en als directeur verantwoordelijk voor de serviceline Audit. De afgelopen jaren stond hij aan de basis van de sterke groei en kwaliteitsverbetering van de auditpraktijk bij Flynth, aldus het persbericht. Naast directeur is Koetje als externe accountant verantwoordelijk voor wettelijke controles van grote (mkb-)ondernemingen. Daarvoor heeft hij jarenlange ervaring opgedaan bij EY in de controle van grote (internationaal opererende) ondernemingen en familiebedrijven.

Binnen de raad van bestuur van Flynth zal Erik Koetje met name de portefeuilles Kwaliteit, Finance & Control en de serviceline Audit als aandachtsgebied krijgen.

Blöte kondigde in maart zijn vertrek aan. Hij werkte zes jaar bij Flynth en neemt per 1 september zitting in de raad van bestuur van Grant Thornton.