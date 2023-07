Doorhalingen voor drie (voormalige) accountants die boetes Accountantskamer niet betaalden

De Accountantskamer legt met enige regelmaat tuchtrechtelijke maatregelen en geldboetes op aan accountants die weigeren om aan hun PE-verplichting te voldoen. Een enkeling maakt het nog bonter en betaalt vervolgens de boete niet.

Dat was het geval bij twee inmiddels uitgeschreven AA’s en een AA die nog altijd ingeschreven staat. De accountants kregen in december 2022 een waarschuwing of berisping en een boete van €420,- opgelegd. Ze stelden daartegen geen hoger beroep in, waarmee de uitspraken onherroepelijk werden. Bij de last tot tenuitvoerlegging werd de accountants de gelegenheid geboden om de geldboete te voldoen vóór 14 maart 2023. Daarna werd nog een laatste gelegenheid gegeven om te betalen, maar ook daar reageerden de drie niet op. Eén van mailde nog wel dat hij zijn AA-titel al jaren niet meer gebruikt.

Nieuwe veroordelingen

De Accountantskamer komt daarom nu tot nieuwe veroordelingen en spreekt daarbij in alle drie de gevallen het volgende uit: ‘De Accountantskamer rekent het betrokkene zwaar aan dat het er voor moet worden gehouden dat hij zonder aanvaardbare reden een tuchtrechtelijke uitspraak niet heeft nageleefd. Voor het goed functioneren van het accountantsberoep en de in verband daarmee op basis van wetgeving bestaande tuchtrechtspraak ten aanzien van accountants is het immers van groot belang dat tuchtrechtelijke uitspraken geheel worden nagekomen. Door het negeren van een tuchtrechtelijke uitspraak heeft betrokkene bovendien het accountantsberoep in diskrediet gebracht, waardoor ook sprake is van schending van het fundamentele beginsel van professionaliteit. Daarom bestaat aanleiding om betrokkene een nadere tuchtrechtelijke maatregel op te leggen. […]

De Accountantskamer acht het passend en geboden om betrokkene de in artikel 2 lid 1 aanhef en onder d Wtra bedoelde – nadere – maatregel van tijdelijke doorhaling van de inschrijving in de registers voor na te melden duur op te leggen. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat betrokkene een tuchtrechtelijke uitspraak niet geheel heeft nageleefd, dat hij is gewezen op eventuele ambtshalve toepassing van het bepaalde in artikel 5 lid 4 Wtra en dat van betrokkene geen reactie is ontvangen. Ook is bij het opleggen van de maatregel rekening gehouden met het feit dat betrokkene zich inmiddels uit de registers heeft laten uitschrijven.’

Daarbij worden doorhalingen van een half jaar opgelegd.

Uitspraken: 23-977 VH AA, 23-979 VH AA & 23-980 AA