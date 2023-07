‘Pensioenuitvoerders moeten onthaasten in transitie naar nieuw pensioenstelsel’

In de aanloop naar de Wet toekomst pensioenen haasten pensioenuitvoerders zich om tijdig voorbereid te zijn. En dat kan geen kwaad, want uit DNB-onderzoek blijkt dat veel pensioenfondsen nog achterlopen. Maar Kees Jan van Vliet, partner bij Boer & Croon, pleit er juist voor om even gas terug te nemen en een holistische aanpak te kiezen.

Volgens DNB heeft meer dan driekwart van de pensioenfondsen de benodigde kennis en competenties om de transitie te maken nog niet in kaart gebracht. Verder schieten de plannen van aanpak en voortgangsrapportages tekort, zijn risico- en impactanalyses ontoereikend en is de datakwaliteit onvoldoende. Pensioenuitvoerders hebben daarom haast om niet achter te lopen op de concurrentie. ‘Deze urgentie wordt mede gedreven door de vrees dat de tevredenheid van pensioenfondsen dermate afneemt dat ze overstappen naar andere aanbieders of de uitvoering in eigen beheer nemen. Echter, de huidige aanpak en wendbaarheid is vaak ontoereikend om deze enorme veranderopdracht te doen slagen’, aldus Van Vliet.

Holistische aanpak

Hij heeft een oplossing: ‘Om hier verbetering in aan te brengen zou het goed zijn als de betrokkenen, in plaats van losse initiatieven te starten, eerst een overkoepelende architectuur vaststellen waarbinnen de verschillende domeinen met elkaar kunnen samenwerken. Door zo’n holistische benadering kan men gerichter organiseren, investeren en bijsturen. Dit geldt voor zowel de processtructuur, de IT-structuur als de dienstverlening. Het is van belang dat pensioenuitvoeringsorganisaties gas terugnemen. Een dergelijk omvangrijk veranderingsproces begint met het kritisch evalueren van de organisatiestructuur en het helder definiëren van verantwoordelijkheden. Door deze holistische aanpak kunnen pensioenuitvoeringsorganisaties de benodigde veranderingen effectiever doorvoeren en zo hun concurrentiepositie versterken in de snel evoluerende pensioensector.’