PWC ontdekt 8 boekhoudfouten bij Ausnutria, waarvan 3 in Nederland

Het internationale kindervoedingsbedrijf Ausnutria heeft PWC onderzoek laten doen naar eerder gemelde fouten in de jaarrekening. De accountant vond 8 fouten, waarvan drie betrekking hebben op Nederland. Volgens Ausnutria betreft het incidentele fouten, die hersteld zijn of worden.

Zuivelconcern Ausnutria, in Nederland onder meer bekend als hoofdsponsor van SC Heerenveen, maakte dit voorjaar dramatische cijfers bekend. Het bedrijf (met 900 medewerkers in Nederland) boekte in 2022 een nettowinst van 29,3 miljoen euro tegen 103,3 miljoen euro in 2021. Mede door covid in China kelderde de winst met ruim 71 procent. Dat ziet er niet goed uit, erkende directielid Bart van der Meer in de Leeuwarder Courant. ‘Mar ik soe it net dramatysk neame wolle.’

Acht fouten

Bij de aankondiging van die cijfers maakte Ausnutria bekend dat het acht fouten in de jaarrekening 2021 had gecorrigeerd. Welke fouten dat zijn, maakte het zuivelconcern op 7 juli jl openbaar. Zo blijkt er van alles mis te zijn gegaan met de boekhoudkundige verwerking van het sales incentive programma. De opbrengsten van dat programma werden overschat, net als kosten en belastingafdrachten. Omdat de winst tussen 2018 en 2021 van jaar tot jaar sterk steeg, werd deze fout niet opgemerkt. Pas nadat de winst in het eerste kwartaal van 2022 veel lager uitviel dan de Raad van Bestuur had verwacht, werd een onderzoek gestart en kwam de foutieve waardering aan het licht.

Nederland

Drie van de acht fouten spelen in Nederland. In de eerste plaats werd de schade door het verlies van kredietwaardigheid bij een Nederlandse klant onderschat. Ook werd het verlies bij een niet bij name genoemd ‘geassocieerd bedrijf’ in Nederland onderschat. Tot slot werden de structurele ziektekosten van Nederlands personeel onderschat. De eerste twee fouten werden ontdekt tijdens de voorbereiding van de geconsolideerde jaarrekening van Ausnutria voor 2021 en tijdens de eindejaarscontrole van 2021. De derde fout kwam aan het licht tijdens de voorbereiding van de geconsolideerde jaarrekening voor het jaar 2022 en in de loop van de eindejaarscontrole tijdens het eerste kwartaal van 2023.

Fouten gecorrigeerd

Aunutria heeft besloten om alle fouten te corrigeren, rekening houdend met de cumulatieve impact en met het oog op een betere corporate governance in de aankondiging van de jaarresultaten voor 2022 en het jaarverslag voor 2022. Zo heeft Ausnutria de lijst met langdurig zieke werknemers opnieuw bekeken en dit besproken met de personeelsafdeling. Op basis daarvan heeft het bedrijf een bijgewerkte schatting gemaakt van de periode van langdurig ziekteverlof die de zieke werknemers moeten opnemen en de salarissen die moeten worden betaald.

Interne controle

Ausnutria heeft een externe adviseur op het gebied van interne controle in de arm genomen. Die is in juni aan de slag gegaan en moet de interne controle beoordelen opdat Ausnutria haar interne controle en financiële rapportagesysteem kan verbeteren. De beoordeling door de IC Consultant zal worden uitgevoerd door het evalueren van de interne controlecomponenten van de entiteit, het ontwerp en de implementatie van controles en het uitvoeren van testen indien nodig. De beoordeling van de interne controle zal ten minste twee tot drie maanden in beslag nemen, afhankelijk van de daadwerkelijke voortgang van de beoordeling.

Chinese vinger

Sinds begin 2022 bezit China’s grootste zuivelbedrijf Yili 60 procent van de aandelen in Ausnutria. Vanwege die nieuwe eigendomsverhoudingen deed CEO Bart van der Meer een stap terug om plaats te maken voor de Chinees Yan Weibin. Van der Meer is nog wel een van de zes hoofdbestuurders van Ausnutria. De medewerkers in Heerenveen, Leeuwarden, Ommen, Kampen en Zwolle hoeven zich volgens Van der Meer geen zorgen te maken. ‘Wy kinne skûlje ûnder de paraplu fan Yili.’

Download hier het rapport van PWC.