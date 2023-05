Ruim anderhalve ton zoek in boekhouding Benny Neyman

De boekhouding overlaten aan een bevriend echtpaar, dat is een slecht idee, zo heeft de weduwnaar van Benny Neyman ondervonden. Hij heeft een accountant ingeschakeld om zicht te krijgen op ruim anderhalve ton die uit de nalatenschap van de Maastrichtse zanger is verdwenen.

Samen oud worden was Neyman en hem niet gegund, zo vertelt Hans van Barneveld aan De Limburger. In 2008 overleed de zanger na een kort ziekbed. Twee hartsvrienden beloofden hem plechtig voor de financiële zaken te zorgen na zijn dood. Maar vijftien jaar later spreekt Van Barneveld van ‘een financieel drama’. Twee jaar terug begon hem te dagen dat de boekhouding van de hitzanger – ‘Waarom fluister ik je naam nog?’ – door het bevriende echtpaar nogal ondoorzichtig is beheerd, want volgens Van Barneveld mist er 160.000 euro. Eind deze maand moet het stel zich voor de rechter verantwoorden.

Puinhoop

Neyman vroeg het echtpaar op zijn sterfbed om de financiën na zijn dood te beheren. Die waren ondergebracht in een onderneming genaamd Golden Voice. Na het overlijden droeg Van Barneveld – ‘ik geloof niet dat ik nog helder kon nadenken’ – de financiën over aan het echtpaar van nu 79 en 80 jaar oud. ‘Ik heb nooit argwaan gehad. Tot we een meningsverschil kregen over het gebruik van Benny’s liedjes door andere artiesten en ik besloot met ze te breken. De boekhouding bleek een puinhoop. Er ontbraken allerlei stukken. Ik zag dat ze voor zichzelf veel uitgaven hadden gedaan, waarvan ik niets afwist.’

Van Barneveld benaderde een accountant en die ontdekte dat er een gat van 160.00 euro in de boekhouding zit. ‘Dat eis ik nu op, samen met de kosten die ik voor de gang naar de rechter moet maken. Dit is een pijnlijke zaak, zowel voor het echtpaar als voor mij. Ik heb er alles aan gedaan om met praten uit de problemen te komen, maar dat is niet gelukt.’ Het beschuldigde echtpaar ontkent alle aantijgingen.

