EY gaat ‘s werelds grootste bank-audit doen

De Zwitserse UBS Group heeft EY aangewezen als controlerend accountant. Het big four-kantoor was al de auditor voor UBS en krijgt nu de grootste controleklus op bankgebied: UBS neemt per 1 januari Credit Suisse over.

Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de bank. Voor de controlewerkzaamheden moet EY medewerkers uit andere landen invliegen. PwC zal nog de 2023-cijfers van Credit Suisse controleren. Die bank werd in maart voor bijna 3 miljard euro overgenomen door UBS nadat Credit Suisse in zwaar weer terecht was gekomen doordat veel klanten hun geld van de rekening hadden gehaald. PwC had geconstateerd dat de interne controles bij de bank tekortschoten.

De audit is een lucratieve opdracht voor EY: aan UBS factureerde het vorig jaar 62 miljoen euro; Credit Suisse betaalde voor de controle 80 miljoen aan PwC. De gecombineerde controle zal lager uitkomen dan 142 miljoen euro, maar vermoedelijk alsnog duurder uitpakken dan de controle door PwC van de cijfers van HSBC. Die kostte vorig jaar 131 miljoen euro en dat was volgens de Financial Times de meest kostbare audit.

Bron: Reuters/Financial Times