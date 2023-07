Gevluchte rechterhand Wirecard-topman meldt zich

Jan Marsalek, voormalig rechterhand van Wirecard-topman Markus Braun, heeft zich gemeld met een verklaring in de rechtszaak rond de wegens fraude omgevallen Duitse betaaldienstverlener. Marsalek is sinds het faillissement in 2020 voortvluchtig en staat op de lijst van meest gezochte personen van Europol.

Marsalek, voorheen verantwoordelijk voor operationele zaken bij Wirecard, heeft via zijn advocaat een schriftelijke verklaring afgegeven bij de rechtbank van München. Maar wat die verklaring inhoudt, is niet bekend. Advocaat Frank Eckstein houdt het erop dat de Oostenrijker over ‘verscheidene facetten en personen’ heeft gesproken. Volgens zakenblad WirtschaftsWoche zou de 43-jarige Marsalek met name beschuldigingen hebben geuit aan het adres van Oliver Bellenhaus, de voormalige directeur van een Wirecard-onderdeel in Dubai. Die is nu kroongetuige is in een strafzaak over de boekhoudfraude.

Ook hoofdaccountant wordt verdacht

In 2020 kwam aan het licht dat Wirecard zo’n 2 miljard euro op de balans had staan die niet verantwoord kon worden. Kort daarna ging het bedrijf failliet. Braun wordt verdacht van fraude, marktmanipulatie en verduistering, maar ontkent. Ook voormalig hoofdaccountant Stephan von Erffa staat terecht.

Marsalek wordt verdacht van ernstige fraude, verduistering en een reeks economische misdrijven. Hij zou in Moskou wonen onder een valse identiteit, waarbij hij hulp zou krijgen van Russische inlichtingendiensten. Mogelijk geeft hij later nieuwe verklaringen af in de strafzaak.

