Wirecard-curator eist 1,5 miljard van EY

De curator van de roemruchte failliete betalingsverwerker Wirecard uit Duitsland is een rechtszaak begonnen tegen EY. Die zou bij de controle van de jaarcijfers zijn tekortgeschoten, waardoor miljardenfraude onopgemerkt bleef. De curator eist 1,5 miljard euro van EY.

De aanklacht gaat over de controles op de jaarrekeningen van 2015 tot en met 2019. ‘De verweerder heeft herhaaldelijk, ernstig en opzettelijk zijn contractuele en wettelijke verplichtingen als accountant geschonden’ aldus de aanklacht. Wirecard ging in 2020 ten onder nadat bleek dat zo’n 2 miljard euro op de balans in werkelijkheid niet bestond. Er was onder meer gesjoemeld met de omzet. ‘Als de zaken goed waren onderzocht, was de Wirecard-affaire ontdekt in een vroeg stadium, zouden de schadelijke acties van de verantwoordelijken daar zijn gestopt en zou de daaruit voortvloeiende schade zijn voorkomen’, aldus de curator.

‘EY had geen idee’

In de geruchtmakende zaak lopen tegen oprichter Markus Braun en het hoofd boekhouding Stephan von Erffa strafprocessen; beiden zeggen nergens van te weten. De Amerikaan James Freis, die in de slotfase de CEO-rol op zich had genomen, gelooft daar niets van. ‘De zaken waren overduidelijk. Ik zag het binnen een half uur.’ Freis is van mening dat Ey geen idee had van de fraude. ‘Ze wisten al niet zeker of het jaarverslag van 2018 wel klopte’, verklaarde hij afgelopen jaar voor de rechter. KPMG, die ook een onderzoek deed in de zaak, had wel iets in de gaten, maar greep niet in volgens hem: ‘Het bedrog is door KPMG maandenlang geduld.’

