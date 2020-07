FinTech-bedrijven zijn essentieel om MKB’ers gemakkelijk toegang tot financiering te bieden

Ondanks het relatief korte bestaan van FinTech in Nederland, verwacht maar liefst 31 procent van de Nederlandse MKB-ondernemers dat FinTech-ondernemingen binnen vijf jaar de positie van banken hebben overgenomen. Dit blijkt uit onderzoek van MKB-financieringsplatform October onder 1.059 Nederlandse ondernemers. Van alle ondervraagden stelt tweederde dat er op het gebied van bedrijfsfinanciering de afgelopen vijf jaar te weinig innovatie heeft plaatsgevonden bij de traditionele bank.

Eugenie Casier, directeur bij Funding Options Nederland, dé marktplaats voor zakelijke financiering, zegt “Wij scannen de hele markt in onze zoektocht naar de juiste financiering voor ondernemers. Wij staan voor een gezond mkb, en wij focussen op het vinden van de beste financiële oplossing voor de klant. Mkb’ers kunnen zeker baat hebben bij overheidsinitiatieven. Echter, de huidige steunmaatregelen zijn niet de enige oplossingen die uitkomst kunnen bieden. De alternatieve financieringsmarkt bewijst keer op keer dat veel klanten hun perfecte match in de commerciële alternatieve financieringsmarkt vinden.”

Hoewel er in Nederland veel FinTechs in opkomst zijn die een ander spectrum van corporate finance bedienen, is Finturi zo’n FinTech die snel groeit. Finturi heeft een innovatieve financieringsoplossing voor het MKB. Bij Finturi weten accountants, adviseurs en MKB’ers binnen 30 minuten of de onderneming in aanmerking komt voor financiering. Hierna worden de verkoopfacturen van klanten binnen 24 uur gefinancierd.

“Finturi is een waardevolle partij in ons panel van kredietverstrekkers. Finturi is niet alleen gespecialiseerd in factoring, maar het bedrijf maakt ook effectief gebruik van FinTech oplossingen. Zo is het product op een zodanige manier ontworpen dat het wrijvingen binnen de ‘customer journey’ voorkomt. Door zeer klantgericht te werken en slim gebruik te maken van FinTech oplossingen, levert Finturi een toegevoegde waarde waar wij ons in de mkb-financieringsmarkt zeer kunnen vinden,” voegde Casier eraan toe.

Hans Hameetman, een accountant bij 216, die onlangs een van zijn klanten hielp met factuurfinanciering, zei: “Het proces was eenvoudig. Ik heb een Audit File naar Finturi gestuurd. Finturi berekende de gezondheidsscore van het bedrijf van mijn klant en bevestigde hun geschiktheid. Vervolgens kwam mijn klant aan boord op het platform, uploadde de factuur en kreeg een lening.”

In het huidige scenario waarin bedrijven financiering nodig hebben om weer op de been te komen, kunnen oplossingen zoals Finturi een belangrijke rol spelen, voegde Hans eraan toe.

Na begin dit jaar goedkeuring te hebben gekregen van de AFM, kondigde Finturi onlangs ook de lancering aan van een speciale module voor financieel adviseurs en accountants. Met behulp van deze module kunnen financieel adviseurs en accountants de geschiktheid van hun klanten controleren, hun klanten uitnodigen op het Finturi platform en eenvoudig de status van de kredietaanvraag controleren.

“Finturi gelooft echt dat financieel adviseurs en accountants de professionals zijn die bedrijven in contact brengen met de juiste financiële partijen en daarom willen we met hen samenwerken om financiering beschikbaar te maken voor het MKB” – Johannes Brouwer, CEO van Finturi.