Omzet ABAB weer in de lift

Na een pas op de plaats in 2021 heeft ABAB vorig jaar de omzet weer zien groeien. De inkomsten over 2022 bedroegen 62,6 miljoen euro, tegen 60,7 miljoen het jaar ervoor. Dat is een toename van 3,2 procent. De nettowinst daalde met ruim een half miljoen tot 5,2 miljoen euro.

Dat blijkt uit de onlangs gedeponeerde jaarrekening van het bedrijf, goed voor de 15e positie in de AV Top 50. De grootste toename in omzet doet zich voor in de niet nader gespecificeerde categorie ‘overig’. Daarnaast plusten de inkomsten uit belastingadvisering; in de overige categorieën daalde de omzet. ABAB deed 142 jaarrekeningcontroles, tegen 160 in 2021, zo blijkt uit het transparantieverslag over 2022. Voor 29 controleopdrachten werd besloten de dienstverlening niet voort te zetten. Het aantal schendingen van wet- en regelgeving halveerde naar zestien. In tien gevallen ging het om het niet of niet tijdig sluiten van een dossier. Drie keer was er sprake van het ontbreken van een tijdige OKB.

Hogere kosten

Het bedrijfsresultaat ging met bijna 10 procent omlaag. Tegenover ruim een half miljoen euro minder aan afschrijvingen stonden hogere externe kosten: die kwamen 800.000 euro hoger uit op 9,9 miljoen euro. De lonen en salarissen kostten ABAB met 36,7 miljoen euro ruim twee miljoen meer dan in 2021. Ook de sociale en pensioenlasten namen toe.

Jaarcijfers ABAB 2022

(bedragen in € 1.000)