ING: Geen gebrek aan opdrachten, wel aan accountants

Het aantal gefactureerde uren in de accountancybranche groeit in 2023 naar verwachting met 3%. Dit is een iets lager groeitempo dan in 2022, met name omdat er minder vraag zal zijn naar adviesdiensten. Ook de personeelsschaarste zet bij ruim de helft van de accountantskantoren een rem op de groei. Desondanks heeft de sector aan opdrachten geen gebrek en wordt het de komende jaren alleen maar drukker. Zo zorgt een nieuwe Europese richtlijn, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), voor meer werk voor accountants. Op de langere termijn zal in een structureel krappe arbeidsmarkt de arbeidsproductiviteit in de sector moeten worden verhoogd, zodat met minder mensen meer werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Dit vereist forse investeringen in verdere digitalisering. Om deze investeringen rendabel te maken is schaal nodig. De verwachting is dan ook dat de in 2021 ingezette consolidatieslag zich de komende jaren voortzet. Dit blijkt uit het nieuwe vooruitzicht accountancy van ING Research.

Stabiel groeipad in 2023 en 2024

Voor 2023 wordt, met een volumegroei van rond de 3%, een iets lager groeitempo verwacht dan in 2022. Met een economische groei die dit jaar grotendeels tot stilstand komt, een relatief hoge rente en aanhoudende onzekerheid in de markt verwachten bedrijven in 2023 minder te investeren, waardoor de adviesbehoefte, op fiscaal gebied bijvoorbeeld, enigszins afneemt. Naar verwachting blijven bedrijven ook in 2024 nog terughoudend met investeringen. Voor volgend jaar verwachten wij daarom eveneens een volumegroei van circa 3%.

Nieuwe Europese richtlijn zorgt voor meer werk

Ondanks de economische groeivertraging hebben accountantskantoren aan opdrachten geen gebrek. Naast de extra werkzaamheden die voortvloeien uit de coronapandemie, zoals controle van een juist gebruik van de verschillende NOW-regelingen, neemt het aantal bedrijven met een verplichting tot wettelijke controle van de jaarrekening toe. Niet alleen doordat er meer bedrijven zijn, de relatief hoge inflatie stuwt ook de omzet, waardoor meer bedrijven controleplichtig worden. Bovendien zorgt nieuwe Europese regelgeving, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), voor meer werk in de sector. De CSRD verplicht bedrijven vanaf boekjaar 2024 in hun financiële jaarrekening te rapporteren over onder meer de milieu- en sociale impact van de bedrijfsactiviteiten en deze ook te laten toetsen door de accountant.

Krappe arbeidsmarkt zet rem op groei

Tegelijkertijd is er nu al een tekort aan accountants. De personeelsschaarste zorgt bij ruim de helft van de accountantskantoren voor een rem op de groei, zo blijkt uit de meest recente CBS-Conjunctuurenquête. De personeelstekorten leiden ertoe dat kantoren selectiever worden in het aannemen van nieuwe klanten en dat ze de bestaande klantportefeuille onder de loep nemen, waarbij afscheid wordt genomen van minder renderende relaties. Op de langere termijn zal in een structureel krappe arbeidsmarkt de arbeidsproductiviteit in de sector moeten worden verhoogd, zodat met minder mensen meer werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Dit vereist forse investeringen in verdere digitalisering.

Overnamegolf in de sector

“Personeelstekorten, verdere digitalisering en de invoering van nieuwe regelgeving noodzaken tot schaalvergroting, mede om de investeringen rendabel te maken”, stelt Katinka Jongkind, sectoreconoom Services bij ING Research. “Sinds 2021 is er dan ook een consolidatieslag gaande op de Nederlandse accountantsmarkt, vooral onder middelgrote en kleinere kantoren. Zo waren er in 2021 en 2022 bijna een kwart meer fusies en overnames van accountantskantoren dan voor de coronapandemie in 2019. Naar verwachting zet de consolidatieslag onder accountantskantoren zich de komende jaren voort, aangezien de markt nog zeer versnipperd is en daarom volop kansen biedt.”

