Ook zelfstandige accountantskantoren kiezen overnamepad

Adviesbureau BHB Dullemond ziet de consolidatieslag in de accountancy versnellen. ‘In tegenstelling tot andere berichtgevingen in de media is de overnameactiviteit in 2023 juist sterk toegenomen.’ Er is voor ruim een miljard overgenomen. Naast private equity zijn nu ook steeds meer zelfstandige accountancy- en administratiekantoren actief in het overnemen van bedrijven.

Vorig jaar waren er een recordaantal overnames op de Nederlandse accountancy- en administratiemarkt, aldus het bureau. ‘Het aantal waargenomen transacties is in 2023 ten opzichte van 2022 met 30 procent gestegen. Opvallend zijn daarbij de relatief grotere overnamesommen in 2023. Vergeleken met 2022 is de dealomvang met ruim 1,1 miljard euro meer dan drie keer zo hoog. De stijgende lijn zet zich dus onmiskenbaar voort.’ In 2023 waren er volgens de nieuwe overnamemonitor van BHB Dullemond 58 overnames, tegen nog 45 in 2022.

Private equity blijft geïnteresseerd

De consolidatie wordt aangejaagd door private investeerders, die volgens BHB Dullemond de afgelopen twee jaar 800 miljoen euro heeft gestoken in Nederlandse accountants- en administratiekantoren. ‘Hiermee heeft private equity dus al een aanzienlijke impact gehad op de markt. Daarnaast zal de rol van private equity de komende jaren alleen nog maar prominenter worden. Niet alleen nationale, maar ook internationale private-equitypartijen zijn geïnteresseerd in Nederlandse accountancy- en administratiekantoren. Het is een recessiebestendige en goed voorspelbare business en de bedrijven beschikken over een gespreid en loyaal klantenbestand waardoor het risicoprofiel aantrekkelijk is.’

Meeste overnames nu door zelfstandige kantoren

In 2022 waren private investeerders goed voor 79 procent van alle verkooptransacties. Maar vorig jaar is dat aandeel gedaald naar 43 procent, signaleert het bureau. ‘De actie, veroorzaakt door overnames van private equity in de accountancymarkt, levert een duidelijke tegenreactie op bij de zelfstandige accountancy- en administratiekantoren die in 2023 een groter aandeel voor hun rekening hebben genomen in het aantal fusies en overnames.’

Elke partij heeft eigen strategie

Waterland was in 2022 de eerste private-equitypartij die een accountantskantoor overnam, met een meerderheidsbelang in De Jong & Laan. Daarna kwam Baltisse, via de PIA Group, en inmiddels hebben ook Vortex, Synova, Avedon en CNBB Equity Partners de markt betreden. Deze private partijen hebben elk een eigen strategie, aldus BHBDullemond. Zo richt PIA zich op de lokale ondernemer, terwijl Waterland alles onder het label De Jong & Laan brengt. Avedon wil naar de top 10 en heeft dat doel met drie overnames (PKF Wallast, Koenen & Co en HLB WVDB) al bereikt, aldus BHB Dullemond. ‘Gezien de grootte van de kantoren zal de integratie van de kantoren veel tijd en aandacht vragen.’ Avedon heeft van de private partijen de meeste omzet gekocht: de drie aankopen waren goed voor 138 miljoen euro. Waterland heeft via vijf overnames inmiddels een omzet van 104 miljoen euro verworven.