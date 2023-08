Voorzet Financiën: laat accountantssector kosten tuchtrecht dekken

Als de accountantssector de kosten van het tuchtrecht volledig zelf gaat dragen, bespaart dat de schatkist een miljoen euro per jaar, zo tippen ambtenaren van Financiën politieke partijen die voor hun verkiezingsprogramma nog bezuinigingsopties zoeken. Het is een van de talrijke besparingsmogelijkheden die het ministerie op een rij heeft gezet in de zogeheten Ombuigingslijst.

Dat is een lijst met mogelijkheden om uitgaven te verlagen en daarmee de overheidsfinanciën te verbeteren. Het is bedoeld als een technische ondersteuning voor politieke partijen bij het opstellen van verkiezingsprogramma’s. ‘Dit wil zeggen dat bekeken is of de maatregelen technisch mogelijk zijn, zonder daarbij een inhoudelijk of politiek oordeel te geven over de maatregelen’, licht Financiën toe.

Wetgeving nodig

Nu betaalt de overheid nog een deel van de kosten van de tuchtrechtspraak voor accountants ‘vanuit de argumentatie dat de onafhankelijkheid van de sector dan beter geborgd is’. Maar Financiën doet in de lijst het voorstel om de kosten van de tuchtrechtspraak volledig te laten dekken door de sector. ‘Eventueel is wetgeving nodig om te verankeren dat het tuchtrecht zoals dat nu bestaat goed blijft functioneren, ook wanneer dat gefinancierd wordt door de sector zelf.’ Het plan zou de overheid op jaarbasis 1 miljoen euro besparen; de Accountantskamer staat in totaal voor 1.432.000 euro op de begroting voor dit jaar.

De financiering van de tuchtrechtspraak stond ook in 2021, voor de vorige verkiezingen, al op de ‘menukaart’. De suggestie is toen door geen enkele partij overgenomen. ‘De argumentatie voor het behouden van de publieke financiering is: het tuchtrecht dient het publiek belang en als het tuchtrecht deels wordt gefinancierd door het ministerie blijft ook de onafhankelijkheid van de sector beter gewaarborgd’, zo belichtte Financiën toen ook de andere kant. Die opmerking is nu achterwege gebleven.

Ook afschaffen AOW wordt genoemd

De besparing van een miljoen is klein bier vergeleken met de vele andere opties die het ministerie op een rij heeft gezet. Zo zou het deels uitsluiten van stressgerelateerde klachten voor de WIA structureel een miljard per jaar schelen. De Ombuigingslijst somt maatregelen op, ongeacht of ze al dan niet gewenst worden geacht: zo staat ook het volledig afschaffen van de AOW op de lijst, goed voor een besparing van structureel liefst 31 miljard euro. Het is maar de vraag welke partij die optie in het verkiezingsprogramma durft op te nemen.

Overigens staan er meerdere voorstellen in de lijst die niet zomaar doorgevoerd kunnen worden. Zo voorziet Financiën een structurele besparing van 20 miljoen euro op jaarbasis als de Eerste Kamer afgeschaft zou worden, maar daar is eerst wel een grondwetwijziging voor nodig. Een eenkamerstelsel zou de behandeling van wetsvoorstellen (nu goed voor een gemiddelde doorlooptijd tot 130 dagen) versnellen en daarmee ook goedkoper maken.

De ombuigingslijst laat verder zien dat de netto-overheidsuitgaven tot 2028 met 30 miljard euro gaan stijgen tot 420 miljard. De sociale zekerheid neemt een derde van die stijging voor haar rekening en zal in 2028 een kleine 107 miljard euro kosten.

Betalen voor helpdesk belastingadviseurs

Op fiscaal gebied noemen de ambtenaren van Financiën drie mogelijke besparingen. De eerste is fiscaal dienstverleners gaan laten betalen voor het gebruik van de Helpdesk Intermediairs. Die wordt jaarlijks ongeveer een miljoen keer gebeld. ‘De ACM berekent een maximaal tarief van 1,80 euro per gesprek voor dergelijke diensten, dit wordt daarom gezien als realistische prijs.’ Het zou in de hand kunnen werken dat intermediairs gebruik gaan maken van de gratis Belastingtelefoon door zich voor te doen als burger, realiseert Financiën zich. ‘Hierdoor neemt de druk bij de Belastingtelefoon toe en nemen de calls bij de Helpdesk af. Dit kan mogelijk ondervangen worden door de dienstverlening bij de Helpdesk voor intermediairs specifieker toe te spitsen op de behoeften van professionals.’

Een optie kan ook zijn om de laagdrempelige fiscale rechtshulp die in het coalitieakkoord van het gevallen kabinet is afgesproken, weer af te blazen. Die hulp is nu nog niet van de grond gekomen; er moet nog een kwartiermaker aan het werk gaan. De fiscale rechtshulp niet invoeren zou structureel 15 miljoen euro per jaar schelen.

Belastingrente omhoog

Daarnaast geven de ambtenaren het verhogen van het belastingrentepercentage voor de vennootschapsbelasting als mogelijke maatregel. Sinds 1 april 2014 was het Vpb-belastingrentepercentage de wettelijke rente voor handelstransacties (ECB-rente) plus 8 procent. Vanwege de stijgende ECB-rente is afgelopen voorjaar besloten het belastingrentepercentage te verlagen en meer in lijn te brengen met de andere belastingrentepercentages. Gaat de belastingrente weer naar de oude systematiek, dan becijfert Financiën die op basis van de huidige rentestanden op 10,5 procent. ‘Ook andere belasting- en invorderingsrentes kunnen worden verhoogd met als gevolg dat er meer inkomsten binnenkomen. Het doel van de belastingrente is overigens niet het zorgen voor extra inkomsten, maar het leidt wel tot extra kosten voor belastingplichtigen en werkt daardoor als een prikkel om tijdig en correct aangifte te doen. Het verhogen van de belastingrente heeft daarmee wel als gevolg dat er meer inkomsten binnenkomen.’