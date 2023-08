Administratiekantoren hebben naleving Wwft nog niet op orde

Veruit de meeste administratiekantoren in Nederland schieten nog ernstig tekort bij de naleving van antiwitwaswet Wwft, zo concludeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) uit een enquête.

Het BFT heeft vorig jaar 15.000 administratiekantoren aangeschreven en gewezen op de verplichtingen die zij hebben in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). ‘De mailing is verstuurd om meer gevolg te geven aan de vraag om voorlichting’, aldus de toezichthouder. Het BFT heeft in het verleden meerdere keren geconstateerd dat de naleving van de Wwft met name bij kleine, niet-georganiseerde administratiekantoren nog steeds achterblijft. ‘Daarom heeft het BFT in 2022 een informatiecampagne gehouden.’

Driekwart schiet tekort bij identificatie klant

Om na te gaan of die effect heeft gehad, heeft het BFT vervolgens 100 administratiekantoren in Nederland gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. ‘Veel van de kantoren hebben gereageerd en helaas is het beeld nog niet erg rooskleurig’, constateert het BFT. ‘Bijna driekwart van de administratiekantoren heeft geen procedures voor de Wwft, de identificatie van de klanten is bij driekwart van de kantoren nog niet op orde en ook driekwart van de administratiekantoren heeft niet voldaan aan de opleidingsverplichting vanuit de Wwft.’

Niet-deelnemers binnenkort benaderd

De kantoren die de vragenlijst hebben ingevuld, hebben vanuit het BFT aanbevelingen ontvangen voor het opstellen van procedures voor de Wwft en een risicobeleid, het volgen van een opleiding en het identificeren van cliënten. ‘De reactie onder de respondenten op deze aanbevelingen is positief.’ Het kleine aantal kantoren dat niet meegewerkt heeft aan de enquête wordt binnenkort benaderd voor een regulier onderzoek.