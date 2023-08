Brancheorganisatie: steeds meer scholen zitten zonder accountant

Verschillende accountantskantoren zeggen vanwege capaciteitstekorten contracten op met bestaande klanten in het onderwijs of nemen geen nieuwe klanten meer aan. Dat meldt brancheorganisatie VOS/ABB.



De vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen geeft op de eigen site aan van meer dan vijftig schoolbesturen te hebben vernomen dat de accountant de overeenkomst met het bestuur met onmiddellijke ingang heeft opgezegd of niet heeft verlengd. ‘Bij een zoektocht naar een andere accountant krijgen besturen vaak ‘nee’ verkocht, omdat ook andere accountantskantoren kampen met capaciteitstekorten.’

Deadline

VOS/ABB wijst er op dat de accountantscontrole van 2023 mogelijk onder druk komt te staan bij schoolbesturen die zonder accountant komen te zitten. De jaarstukken moeten, voorzien van een accountantsverklaring, voor 1 juli 2024 gereed zijn.

Gesprek ministerie

De vereniging is nu aan het inventariseren hoeveel schoolbesturen hiertegen aanlopen. ‘Op basis van deze inventarisatie kijken we welke vervolgacties we kunnen ondernemen, zoals in gesprek gaan met het ministerie van OCW.’