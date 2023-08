Volgend jaar mogelijk fors hogere belasting op benzine

De totale prijsstijging door belastingen bij ongewijzigd beleid voor een liter benzine (accijns en btw) bedraagt volgend jaar ruim 20 eurocent per liter benzine. Dat antwoordt staatssecretaris Van Rij van Financiën op Kamervragen van Pieter Omtzigt. Van Rij merkt daarbij wel op dat de accijnstarieven per 1 januari 2024 nog kunnen wijzigen als gevolg van de augustusbesluitvorming en als gevolg van de behandeling van het Belastingplan 2024 in de Kamer.

Rekensom

Bij ongewijzigd beleid wordt het resterende deel van de accijnsverlaging in principe op 1 januari 2024 teruggedraaid, bevestigt de staatssecretaris. De accijnzen op benzine stijgen dan ongeveer 8,7 cent/liter en die van diesel 5,6 cent per liter. Bovenop die accijnsverhoging worden de accijnzen ook nog geïndexeerd met de tabelcorrectiefactor, die volgens het Centraal Planbureau (CPB) 9,5% bedraagt. De accijnzen op benzine zouden dan met ongeveer 8 cent stijgen en die met diesel nog een keer 5,5 cent per liter. Over de accijns wordt ook btw geheven. Op basis van de Btw-richtlijn zijn lidstaten verplicht om de accijns in de maatstaf van heffing voor de btw op te nemen. De totale prijsstijging door belastingen bij ongewijzigd beleid voor een liter benzine (accijns en btw) bedraagt dus bij ongewijzigd beleid ruim 20 eurocent per liter benzine, bevestigt Van Rij. Het precieze bedrag is (8,65 + 8,66) * 1,21 = 20,95 eurocent.

‘Kilometervergoeding verhogen’

Vakbond CNV pleit er in reactie op het nieuws voor dat het kabinet snel de onbelaste kilometervergoeding verhoogt naar 23 cent. Vicevoorzitter Patrick Fey: ‘Daarnaast roepen wij het kabinet op om de accijnsverlagingen voorlopig niet te schrappen. Want ook met 23 cent leggen de meeste autorijders toe op hun reiskosten. Niemand zou zoveel toe moeten leggen om te kunnen werken.’

