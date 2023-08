Hervorming Britse accountancysector loopt vertraging op

De hervorming van de Britse audit- en governanceregels loopt waarschijnlijk vertraging op. De verantwoordelijke bewindspersonen zeggen dat de parlementaire agenda van dit jaar te krap is om alle ingediende wijzigingen door te voeren en in het Lagerhuis te behandelen.

De Britse regering wil het auditregime ingrijpend hervormen na een reeks geruchtmakende boekhoudschandalen, waaronder de ineenstorting van bouwgigant Carillion in 2018. Het bedrijf ging ten onder terwijl accountants hun handtekening onder de jaarrekening hadden gezet.

Te weinig tijd

Nieuwe wetgeving zou deze herfst worden aangekondigd, maar de plannen worden nu naar achteren geschoven, zo meldt de Financial Times. Een insider vertelde de krant dat een ‘grootschalige hervorming’ onwaarschijnlijk is. Wel zouden er enkele kleinere hervormingen kunnen worden doorgevoerd. Volgens de bron is er te weinig tijd in het parlement om het proces nog dit jaar af te ronden.

ARGA

Een regeringswoordvoerder verklaarde dat de hervorming al aan de gang zijn. Zo heeft de Financial Reporting Council zijn manier van werken veranderd, wordt er overlegd over wijzigingen aan de Corporate Governance Code en heeft de Council meer bevoegdheden om accountants terug te fluiten. Een van de grote hervormingsplannen is om de Financial Reporting Council te vervangen door een krachtigere toezichthouder, de Audit, Reporting and Governance Authority (ARGA). Ongeveer 600 bedrijven zouden worden geclassificeerd als ‘instellingen van openbaar belang’, waardoor ze onder strengere regelgeving vallen.