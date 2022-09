IMF keert zich tegen belastingverlagingen in VK

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft forse kritiek geuit op de aangekondigde belastingverlaging van de Britse regering. Het fiscale pakket zal de inflatie waarschijnlijk aanwakkeren en de ongelijkheid vergroten, aldus het IMF. Het is zeer ongebruikelijk dat het fonds zich in dergelijke woorden uitspreekt over een ontwikkelde economie.

In een verklaring zei een woordvoerder van het IMF dat de organisatie de economische ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk op de voet volgt en in gesprek is met de autoriteiten. ‘Wij begrijpen dat het aangekondigde omvangrijke begrotingspakket tot doel heeft gezinnen en bedrijven te helpen de energiecrisis het hoofd te bieden en de groei te stimuleren. Gezien de hoge inflatiedruk in veel landen, waaronder het VK, raden wij grote en ongerichte begrotingspakketten op dit moment af. Het is belangrijk dat het begrotingsbeleid niet haaks staat op het monetaire beleid.’

Het IMF uitte zijn kritiek op een moment dat de Bank of England speculeert over een renteverhoging om de val van het pond te stoppen. De munt bereikte maandag een laagterecord ten opzichte van de dollar. Oppositiepartij Labour greep de kritiek van het IMF aan om zich nogmaals tegen de belastingplannen van de conservatieve regering te keren. ‘De verklaring van het IMF toont aan dat de situatie waarin onze economie verkeert ernstig is. De regering moet snel uitleggen hoe zij de door haar gecreëerde problemen gaat oplossen. De verklaring van het IMF zou bij de regering alarmbellen moeten doen rinkelen.’

Het IMF heeft geen programma’s lopen in het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering hoeft zich niets aan te trekken van de mening van het fonds. Maar dat het fonds zich openlijk uitspreekt over het fiscale beleid van een ontwikkelde economie is hoogst ongebruikelijk.