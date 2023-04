Nieuwe onderzoeken naar EY en KPMG door Britse toezichthouder

EY heeft twee onderzoeken aan de broek van de Financial Reporting Council (FRC), de Britse evenknie van de AFM. Een ervan gaat om de audit van de 2021-cijfers van de online interieurwinkel Made.com. Ook KPMG ligt overigens onder de loep van de FRC.

De toezichthouder meldt verder geen details over het onderzoek naar de Made-audit. Made.com raakte in financiële problemen en moest honderden werknemers ontslaan. Het werd eind vorig jaar overgenomen door kleding- en interieurverkoper Next. EY zou voor de audit 1,4 miljoen pond in rekening hebben gebracht. Bij het andere onderzoek gaat het om de controle van de jaarcijfers van ‘een bedrijf’ waarbij beloningsregels zijn overtreden. Accountants mogen behalve de controlewerkzaamheden ook andere (advies)diensten verlenen aan klanten, maar daar geldt wel een maximum voor. EY zou zich daar in de te onderzoeken zaak niet aan hebben gehouden.

Ook KPMG in het vizier

Eerder deze week meldde de FRC al dat het een onderzoek is begonnen naar de controle van de jaarcijfers van Carr’s Group door KPMG.

Dat bedrijf, actief in de agrarische sector, had de publicatie van de jaarcijfers uitgesteld, waardoor de handel in aandelen van januari tot maart was stopgezet. Uit de jaarcijfers blijkt dat twee aanpassingen zijn gedaan in de omzet over eerdere jaren, waardoor de omzet en de winst over het boekjaar eindigend op 28 augustus 2021 hoger uitpakten. KPMG was verantwoordelijk voor de controle over dat boekjaar, Grant Thornton heeft de 2022-audit gedaan. Eerder deze maand betaalde KPMG nog een boete van 875.000 pond voor fouten in de controle van de 2016-cijfers bij verlichtingsbedrijf Luceco.

EY en KPMG hebben de afgelopen jaren diverse malen miljoenenboetes gekregen van de FRC. KPMG moest bijvoorbeeld meer dan 16 miljoen pond aftikken voor fouten bij de controle van het omgevallen bouwconcern Carillion en EY kreeg een boete van 3,5 miljoen pond voor fouten bij vervoerder Stagecoach.

Bron: FRC/The Independent