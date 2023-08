Kleinere OOB-kantoren verslaan big four in VK met groeicijfers

De inkomsten van de kleinere OOB-kantoren zijn in het Verenigd Koninkrijk vorig jaar opnieuw sterker gestegen dan die van de big four in deze markt, zo rapporteert toezichthouder FRC.

In het overzicht zijn dit jaar dertig van de in totaal 54 OOB-kantoren opgenomen, meer dan de 25 van vorig jaar. De FRC verklaart daarmee de mogelijk vertekende groei bij de kantoren buiten de big four: daarvan zijn er drie meer opgenomen in het overzicht. Kanttekening daarbij is weer dat zulke veranderingen zich elk jaar voordoen en dat ook vorig jaar een sterkere groei zichtbaar was buiten de big four. Bovendien zijn nu ook de Ierse vestigingen van KPMG en EY opgenomen.

In totaal gingen de inkomsten bij de grote vier met 12 procent omhoog, tegen 18,5 procent bij de rest. De inkomsten uit controleactiviteiten groeien bij de big four met 7,6 procent en met 23,3 procent bij de overige OOB-kantoren. Het aantal audits van beursgenoteerde bedrijven steeg bij de 26 bedrijven buiten de big four van 27 naar 33.

PwC grootste in audit

PwC blijft in het Verenigd Koninkrijk de grootste op auditgebied met een omzet van 818 miljoen pond, voor KPMG (707 miljoen) en Deloitte (649 miljoen). Gemeten naar totale inkomsten is Deloitte de nummer 1 met 4.283 miljoen pond omzet, voor PwC (3.875 miljoen) en EY (3.229 miljoen).

Het aantal accountancystudenten daalde met 3,5 procent tot 155.000.