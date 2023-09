Personalia | Danny Francken nieuwe algemeen directeur IIA Nederland

Per 1 september 2023 begint Danny Francken als nieuwe algemeen directeur van IIA Nederland. Peter Hartog, die het IIA Bureau heeft geleid sinds april 2021 gaat zich, op zijn verzoek, als directeur Vaktechniek volledig richten op de inhoud van het vakgebied. Hiermee zal IIA Nederland beide functies versterken, om daarmee optimaal te kunnen inspelen op de snelle ontwikkelingen in het vakgebied, zoals sustainability, governance en Artificial Intelligence.

Als algemeen directeur zal Danny Francken zich, naast de interne gang van zaken, sterk richten op het uitdragen van de visie van het IIA op het beroep van internal auditing, als onmisbare schakel in de goede besturing van organisaties en versterken van de externe relaties met de leden, partners en andere belanghebbenden.

Danny Francken

Met zijn benoeming brengt Danny Francken aanzienlijke ervaring mee naar IIA Nederland. Voordat hij tot de vereniging toetrad was hij algemeen directeur bij Jurilex Letselschade. Bovendien heeft Francken een lange carrière opgebouwd bij verschillende bedrijven in publishing, IT en finance. Francken: “Ik ben blij met deze overstap naar IIA Nederland om de belangen van haar leden zo optimaal mogelijk te mogen behartigen. Samen met het team hier, kijk ik uit naar het voortzetten van het goede werk dat al is gedaan en naar het verkennen van nieuwe kansen voor de toekomst.”

Foto: IIA