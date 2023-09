Personalia: Pim Carstens partner bij The Audit Generation

Pim Carstens is met ingang van deze maand onderdeel van het partnerteam van audit-onlykantoor The Audit Generation. Het bedrijf uit de omgeving Utrecht heeft circa 25 medewerkers en streeft naar gecontroleerde groei in de komende jaren.

Carstens gaat als partner (externe accountant) met het bestaande team werken aan de verdere uitbreiding van de controlepraktijk met een focus op datagedreven controles. Hij werkte eerder bijna tien jaar bij EY en was de afgelopen 5,5 jaar werkzaam bij Qconcepts, waarvan de laatste twee jaar als extern accountant. Volgens medeoprichter Mark van Diermen van The Audit Generation is Carstens een gedreven accountant met de juiste ervaring en mindset om het team te laten groeien. The Audit Generation bestaat sinds 2019.