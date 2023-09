Wetsvoorstel toekomst accountancysector waarschijnlijk snel naar Kamer

Woensdag 6 september vergaderde de vaste Kamercommissie voor financiën over tal van voorliggende (fiscale) wetsvoorstellen. De zesde voortgangsrapportage van de kwartiermakers toekomst accountancysector werd niet controversieel verklaard. Waarschijnlijk stuurt demissionair minister Kaag haar wetsvoorstel binnenkort naar de Kamer.

In de zesde voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector reflecteren de kwartiermakers op het onderwerp fraude. Zij herkennen een patroon in de manier waarop de sector reageert op het laatste AFM-rapport, waaronder een reflex tot het stellen van nieuwe regels en verwijzen naar andere ketenpartijen die een rol spelen bij de wettelijke controle. Dit patroon beperkt de open en lerende houding van de accountantsorganisaties zelf. De kwartiermakers vragen zich af of de sector als geheel voldoende in staat zal zijn zichzelf te verbeteren. De sleutel hiervoor ligt volgens de kwartiermakers bij de cultuur binnen accountantsorganisatie en dit probleem wordt niet opgelost met wet- en regelgeving.

CSRD

Ook gaan de kwartiermakers in op de taakuitbreiding van accountantsorganisaties met de komst van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De richtlijn bevat een lidstaatoptie om ook andere partijen dan accountantsorganisaties de duurzaamheidsverslaggeving te laten controleren. De kwartiermakers zien daar – anders dan beroepsorganisatie NBA – voordelen in.

Portugal

Verder schrijven de kwartiermakers over de trend onder onderneming om de jaarrekening te laten controleren door een Portugese accountantsorganisatie. De kwartiermakers signaleren dat de publieke reacties vrijwel unaniem negatief zijn en missen in die reacties het argument dat vrij verkeer van diensten binnen de Europese Unie een groot goed is. Daarnaast dragen nieuwe toetreders bij aan het terugdringen van de schaarste aan accountants. Ten aanzien van de zorgen over de kwaliteit van de wettelijke controle, zien de kwartiermakers voldoende mogelijkheden voor de Autoriteit Financiële Markten om scherp toezicht te houden.

Private equity

De entree van private equity in de markt van accountantsorganisaties houdt volgens de kwartiermakers de gemoederen in de accountancysector bezig. De kwartiermakers erkennen de zorgen over commerciële prikkels, maar stellen dat private equity ook een kwaliteitsimpuls kan geven. Daarnaast is het aan de AFM om toezicht te houden op regels over beleidsbepaling en accountantsorganisaties, indien nodig, onder verscherpt toezicht te plaatsen. De kwartiermakers zien een parallel tussen de reacties op de Portugese accountantsorganisatie en de entree van private equity. Volgens de kwartiermakers is het verbieden van dergelijke ontwikkelingen zelden het meest effectief. Een scherpe, goed toegeruste toezichthouder is zinvoller. De kwartiermakers zien dat de AFM daar nu aan voldoet en zien daarom op de korte termijn geen aanleiding voor extra maatregelen.

Nog nadere besluiten

Ten aanzien van de geplande activiteiten (bijvoorbeeld de Openbare technische briefing Wetenschapstoets Toekomst Accountancysector (gepland najaar 2023) wordt in de commissievergadering van 14 september een besluit genomen. Het ligt in de lijn der verwachting dat het ministerie van Financiën het Wetsvoorstel toekomst accountancysector op korte termijn naar de Tweede Kamer zal sturen.