Kabinet steekt 125 miljoen in subsidie waterstofauto’s

Het kabinet maakt 125 miljoen euro vrij om ondernemers de overstap naar waterstof te laten maken via een subsidie op vrachtwagens en (bestel)auto’s die rijden op waterstof. ‘Dat gaat de komende jaren naar verwachting veertig nieuwe waterstoftankstations opleveren en tot enkele duizenden voertuigen op waterstof.’

Staatssecretaris Heijnen heeft de subsidieregeling waterstof maandag in consultatie gebracht. Hij verwacht dat waterstof hiermee ‘echt kan gaan doorbreken’. Vanaf maart 2024 kunnen ondernemers de subsidie aanvragen. Bij elke aanvraag moet één tankstation in het plan zitten, met daarbij meteen de aanschaf van genoeg vrachtwagens of (bestel)bussen om het tankstation vanaf de start rendabel te maken. Gemiddeld zijn daarvoor tien tot vijftien waterstofvrachtwagens nodig. ‘In de praktijk zal dit vaak betekenen dat transportbedrijven en tankstationhouders hun krachten bundelen in een subsidieaanvraag. Door subsidie te verlenen voor de combinatie tankstation en de voertuigen die moeten tanken, komt er een einde aan de kip-eidiscussie of je eerst tankstations moet hebben zodat er getankt kan worden, of eerst auto’s zodat je daarna een rendabel tankstation kunt bouwen.’

Naar landelijke dekking

Per waterstoftankstation kunnen ondernemers 40 procent van de kosten voor de bouw van het tankstation gesubsidieerd krijgen. Per vrachtwagen of bestelbus gaat het om 80 procent van het verschil in prijs met een dieselvariant. Voorwaarde voor de tankstations is dat zowel vrachtwagens als personenauto’s er kunnen tanken en dat ze openbaar toegankelijk zijn.

De subsidieregeling loopt van 2024 tot 2028. Met de 125 miljoen kunnen er naar schatting veertig moderne tankstations gebouwd worden, met de voertuigen die nodig zijn om het station rendabel te laten draaien. ‘Daarmee ontstaat een landelijk dekkend netwerk van waterstoftankstations. Dat is niet alleen wat het kabinet wil, maar ook in lijn met de Europese doelstellingen. Europa eist dat er in 2030 langs alle Europese hoofdsnelwegen waterstoftankstations te vinden zijn. Voor ons land moeten dat er minimaal dertig zijn, verspreid over het hele land.’ Nu zijn er zeventien waterstoftankstations in Nederland, waarvan er vier voldoen aan de Europese eisen die in 2030 gaan gelden.